ESS: Päijät-Hämeessä uusia joukkoaltistumisia

Altistumisia on tapahtunut Lahdessa ja Heinolassa.

Päijät-Hämeessä on todettu sunnuntaiaamuun mennessä 17 uutta koronavirustartuntaa, joista osaan liittyy joukkoaltistumisia, uutisoi Etelä-Suomen Sanomat.

Suurin joukkoaltistuminen on tapahtunut Lahden Tiirismaan koulussa, jossa koronavirukseen sairastunut oppilas on altistanut yli 40 oppilasta ja henkilökunnan jäsentä koronavirukselle. Tapauksen johdosta useita oppilaita ja lähes koko opetushenkilökunta on asetettu karanteeniin.

Lahden toinen joukkoaltistuminen on tapahtunut Neste K Burger King Kivistönmäki -ravintolassa. Koronavirukseen sairastunut työntekijä on ollut ravintolassa töissä 9.-11. syyskuuta, ja tänä aikana mahdollisesti altistanut ihmisiä virukselle.

Lahden lisäksi myös Heinolassa on todettu tapaus, jossa koronavirukseen sairastunut henkilö on mahdollisesti altistanut useita muita henkilöitä koronavirukselle. Altistuminen tapahtui 9. syyskuuta HeiMo-ravintolassa järjestetyssä eläkeläisten karaoketapahtumassa kello 18-20 välillä.

Koko Päijät-Hämeessä on uusien tartuntojen johdosta todettu nyt yhteensä 189 tartuntaa. Koronavirukselle altistuneiden löytämiseksi on käynnistetty suuri tartunnanjäljitysoperaatio.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kehottaa altistustilanteissa olleita seuraamaan oloansa ja ottamaan yhteyttä Päivystysapuun numerossa 116117, mikäli koronaviruksen oireita ilmenee.