Espoon kouluissa lähes 400 altistunutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntaketjujen jäljitykseen ollaan keräämässä lisätyövoimaa.

Koronaviruksen tartuntaketjujen jäljitys on viivästynyt Espoossa altistuneiden suuren määrän vuoksi.

Altistuneita ja karanteenissa olevia on jo vajaat 400 henkilöä muun muassa Espoonlahden lukiossa sekä Tiistilän ja Mainingin kouluissa. Kattava lista löytyy julkisia tietoja keräävältä Altistukset-sivustolta.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metson mukaan jäljitykseen tarvitaan nopealla aikataululla lisää henkilöstöä.

– Tartuntojen jäljittäjiä on tällä hetkellä tekemässä 19 henkilötyöpäivää, ensi viikolla 23, Juha Metso sanoo Helsingin Sanomille.

Koulujen alun jälkeen Espoossa on ollut karanteenissa noin 1 100 ihmistä. Kontaktoinnit on yleensä voitu tehdä saman päivän aikana, jos tieto on saatu ennen iltaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan torstaina ilmoitetuista 39 uudesta Covid-19-tapauksesta seitsemän oli Espoossa. Tartuntoja vahvistettiin Helsingissä yksitoista sekä Jyväskylässä ja Hangossa viisi.

