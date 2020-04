Espanjassa koronauhreja jo yli 9000, USA:ssa yli 4000

Koronatartuntojen ja -kuolemien määrä jatkaa kasvuaan.

Koronavirus on levinnyt nopeasti Yhdysvalloissa, määrä on Johns Hopkins -yliopiston mukaan jo lähes 190 000 ja koronan seurauksena on menehtynyt 4 081 ihmistä. Yhdysvalloissa arvioidaan, että virukseen saattaa menehtyä 100 000-200 000 amerikkalaista.

Italiassa todennettuja tartuntoja on lähes 10 600 ja 12 428 ihmistä on kuollut, joka on eniten maailmassa. Espanja on saavuttamassa Italian synkkiä lukuja 102 000 tartunnalla ja yli 9 000 kuolonuhrilla.

Myös Saksassa virus leviää. Tartuntoja on yli 72 000 ja kuolleita 788. Ranskassa tartuntoja on lähes 53 000 ja yli 3 500 on menehtynyt. Britanniassa on todettu 25 500 koronatartuntaa ja melkein 1 800 ihmistä on kuollut.

Suomessa on todettu 1 446 koronatautitapausta. Tautiin oli menehtynyt eiliseen mennessä 17 ihmistä.

Tällä hetkellä tartuntakäyrä on maailmalla eksponentiaalisessa kasvussa. Todettuja tapauksia on lähes 874 000 ja yli 43 000 ihmistä on kuollut.