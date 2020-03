Espanjassa järeät rajoitukset ruokakauppoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain yhden perheenjäsenen halutaan tulevan ostoksille.

Ruokakaupat ovat niitä harvoja paikkoja, jotka saavat olla auki Espanjassa lauantaina alkaneen hätätilan aikana. Maanantain ja tiistain välisenä keskiyönä Espanja sulki myös maarajansa. Hätätilan pidentämisestä puhutaan jo.

Espanjan tärkein päivittäistavaraketju Mercadona on ottanut järeät rajoitukset käyttöön koskien kaupassakäyntiä, entisestään pahenevan koronaepidemian keskellä. Samalla tehostettua siivousta ja desinfiointia on lisätty myymälöissä.

Aukioloaikoja on supistettu. Käteisen sijasta korttia suositellaan maksamiseen.

Tuotepalautuksia ei enää oteta vastaan. Myös suosittu verkkokaupan kotiinkuljetukset lopetettiin kokonaan henkilökunnan suojelemiseksi mahdolliselta koronatartunnalta.

Kauppaketju suosittelee, että vain yksi perheenjäsen tekisi ostokset, ja ettei kauppaan tultaisi siis koko suvun voimin. Riskiryhmään kuuluvien, kuten vanhusten ja kroonisia sairauksia sairastavien, tulisi välttää nyt ostosten tekoa.

Mercadonan tavoin myös ranskalainen Carrefour rajoittaa Espanjassa myymälöiden asiakaskapasiteettiä. Kaupan henkilökunta tai yksityinen vartiointiyritys valvovat myymälään tulevien asiakkaiden määrää.

Carrefour on lisäksi merkinnyt näyttävästi metrin turvallisuusetäisyydet palvelutiskeille ja kassoille.

Asiakkaille jaetaan ostosten ajaksi myös kertakäyttökäsineitä.

Koronalisä palkkaan

Päivittäistavarakaupan myymälähenkilökunta joutuu työssään kohtaamaan lukuisia ihmisiä.

Henkilökuntaa pyritään nyt suojaamaan eri tavoin mahdolliselta virustartunnalta.

Mercadona haluaa, että hätätila näkyy myös palkkapussissa. Myymälähenkilökunnalle on tiedossa 20 prosentin palkankorotus maaliskuussa koronaviruksen seurauksena lisääntyneen työmäärän vuoksi.

Espanjan hallitus aikoo vahtia päivittäistavaroiden hintaa, sillä tiedossa on, että esimerkiksi joidenkin vihannesten ja hedelmien hinnat olisivat nousseet paljon.

Espanjassa maataloustuotteiden hinnat usein nelinkertaistuvat matkalla pellolta pöytään. Tomaatin, appelsiinin ja valkosipulin osalta hinta voi jopa viisinkertaistua.

Espanjan vihanneksista ja hedelmistä menee vientiin peräti 80 prosenttia. Nyt hätätilanteen ollessa voimassa, entistä suurempi osa siirtyy kotimaiseen kulutukseen.

Viime vuonna Espanja vei vihanneksia ja hedelmiä 13.5 miljoonan tonnin edestä.

Suomessa Keskon päivittäistavarakaupan tavarakaupan johtajan Harri Hovin mukaan Kesko on varautunut hyvin tilanteeseen.

– Toistaiseksi suuria häiriöitä ei tavarakuljetuksissa ole ollut, tavarankuljetukset ovat toimineet normaalisti. Joillakin rajoilla jonot ovat aiheuttaneet viivästyksiä.

Mitä tuotteisiin tulee, K-ruokakauppojen valikoimista noin 80 prosenttia on suomalaista.

– Esimerkiksi vihanneksissa suurin osa on tähän vuoden aikaan suomalaista tuotantoa; esimerkiksi suomalaisia tomaatteja on paljon tarjolla. Espanjasta tuonnin lisäksi tomaatteja tuodaan myös muista maista, eli niiden suhteen on vaihtoehtoja.

