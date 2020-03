Espanjassa ja Italiassa yhteensä yli 10 000 koronauhria

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan Italiassa on 450 000 tartunnan saanutta.

Espanjassa on kuollut koronaepidemian seurauksena viimeisen vuorokauden aikana 738 ihmistä. Kokonaismäärä on jo 3 434. Espanjan koronakuolemien määrä ylitti Kiinan uhriluvun. Kiinassa virukseen on kuollut virallisten tietojen mukaan 3 285.

Koronatartuntoja Espanjassa on todettu 47 610, lähes 8 000 lisää eiliseen verrattuna.

Italiassa tilanne on sitäkin pahempi. Maassa on todettu yli 69 000 varmistettua koronatapausta, mutta Padovan mikrobiologian diagnostiikan yksikön johtaja, Lontoon Imperial Collegen virologian professori Andrea Crisanti arvioi sanomalehti Corriere della Serassa, että Italiassa on todellisuudessa 450 000 tartunnan saanutta.

Hänen mielestään hätätilanne on aliarvioitu.

– Tämä on epäonnistuminen, Crisanti sanoo lehdessä.

Italiassa varmistettuja koronatapauksia on eilisten virallisten tietojen mukaan hieman yli 69 000, mutta illalla tulevat uudet luvut näyttävät todennäköisesti jo toiselta.

Italiassa koronaan on menehtynyt ihmisiä enemmän kuin missään muussa maassa, eilinen kokonaismäärä oli 6 820.

Myös Ranskassa uhriluku on ylittänyt tuhannen rajan, ja on nyt 1 102.