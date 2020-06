Espanjan rajat avautuvat tänään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Espanjaan voi matkustaa Euroopasta nyt ilman karanteenia.

Sunnuntaista 21. kesäkuuta alkaen Euroopan unionin alueelta ja Schengen-alueelta sekä Isosta-Britanniasta tulevat matkustajat voivat matkustaa Espanjaan ilman 14 päivän karanteenia, Euronews uutisoi. Rajalla matkustajille tehdään kuitenkin ”terveystarkastus” (sanitary check).

Rajojen avautuminen 21. kesäkuuta koskee kaikkia muita sopimuksiin kuuluvia maita Portugalia lukuun ottamatta. Portugalista pääsee matkustamaan Espanjaan 1. heinäkuuta alkaen.

Myös monet muut EU-maat ovat avanneet rajojaan. Isosta-Britanniasta ja muista maista, joissa koronavirustilanne on vaikea tulevat matkustajat joutuvat kuitenkin pitämään itse 14 karanteenin matkustaessaan esimerkiksi Kreikkaan, Ranskaan, Tsekkiin tai Alankomaihin.

Iso-Britannia on koronaviruksesta pahiten kärsinyt maa Euroopassa. Maassa viruksen aiheuttaman sairauden vuoksi on kuollut 42 600 ihmistä. Se on eniten koko maailmassa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen.