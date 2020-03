Espanjan pääministeri: Pahin on vasta tulossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirukseen on menehtynyt lähes 1400 ihmistä Espanjassa.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez (PSOE) vetosi televisiopuheessaan kansalaisiin, jotta he osaisivat valmistautua koronaviruksen mukanaan tuomiin vaikeisiin aikoihin, uutisoi The Canary News.

– Olemme todella kriittisessä hetkessä ja todella vaikeita päiviä on tulossa, minkä vuoksi meidän täytyy valmistaa itsemme psykologisesta, emotionaaliselta näkökulmasta, Sánchez sanoi puheessaan.

– Pahin on vasta tulossa.

Puheessaan pääministeri korosti yhtenäisyyden tärkeyttä niin espanjalaisten kuin hallituksenkin keskuudessa ja sanoi ottavansa vastuun koronaviruksen torjunnasta.

– Ensin maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu ja syyskuu … ja kunnes löydämme rokotteen. Olen Espanjan hallituksen puheenjohtaja ja otan täyden vastuun.

Espanjassa on Italian jälkeen Euroopan pahin koronavirustilanne. Virukseen on kuollut lähes 1 400 ihmistä ja tartunta on todettu noin 25 000 ihmisellä.

Pahin koronatilanne on maan pääkaupunki Madridissa, jossa sairastuneita on lähes 9 000 ja kuolleita 804.