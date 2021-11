Espanja sääti kovan lain ruokahävikistä – jopa 150000 euro sakot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma, eikä Espanja ole poikkeus siinä.

Tilastojen mukaan viime vuonna espanjalaiset kotitaloudet heittivät roskiin 1 364 miljoonaa kiloa ruokaa eli keskimäärin 31 kiloa henkilöä kohden.

Vähentääkseen ruokahävikkiä, maahan on tulossa laki, jonka tarkoitus on puolittaa hävikin määrä vuoteen 2030 mennessä.

Uusi laki koostuu 15 pykälästä.

Tavoitteena on luoda malli käytännöistä ruokahävikin välttämiseksi elintarvikeketjun alkuperästä tuotantoprosessiin, kulutustottumuksiin, ravitsemusliikkeisiin ja hyväntekeväisyyteen lahjoitettavasta ruoasta.

Kauppoja muun muassa velvoitetaan jatkossa myymään alennuksella elintarvikkeita, joiden viimeinen käyttöpäivä on lähellä.

Vähittäismyyntipaikkojen pinta-ala, jonka jokainen itsehallintoalue määrää itse (ei kuitenkaan koskaan alle 400 neliömetriä), on lisäksi edistettävä esteettisesti “rumana” pidettyjen elintarvikkeiden myyntiä.

Elintarvike, jota ei voi myydä, mutta on silti optimaalisissa kulutusolosuhteissa, tulee vastaavasti valmistaa hilloksi tai mehuksi.

Jos myymättä jäänyt elintarvike ei enää sovellu ihmisravinnoksi, on se käytettävä rehuksi, kompostiin tai biokaasun valmistamiseksi.

Lain piiriin tulevat myös ravitsemusliikkeet.

Niiden on tarjottava asiakkaille mahdollisuus ottaa mukaan ilman lisämaksua annokset, joita he eivät ole syöneet. Tästä on ilmoitettava näkyvällä tavalla asiakkaille, esimerkiksi ruokalistassa.

Elintarvikkeet pitää pakata uudelleenkäytettäviin rasioihin.

Toisin kuin muissa maissa, Espanjassa ylijäämäruoan vienti kotiin ravintolasta ei ole ollut suosittua.

Tämä tapa alkaa kuitenkin hiljalleen muuttua.

Ranskan ja Italian jälkeen Espanja on Euroopan unionin kolmas maa, joka on antanut lain ruoan haaskauksen ehkäisemiseksi.

Laki valvoo velvoitteiden noudattamista ja määrää kovia sakkoja. Rikkeestä riippuen ne vaihtelevat 6 001 ja 150 000 euron välillä.

Lisäksi toinen laki velvoittaa vastaavasti, että 2023 hedelmät ja vihannekset on pakattava muihin kuin muovipakkauksiin.

Espanjassa oli aikaisemmin pantilliset lasipullot, mutta 1980-luvulla tehtaat siirtyivät käyttämään entistä enemmän kevyempää ja kustannuksiltaan halvempaa muovia.

Nyt suunnitelmissa on tuoda pantit takaisin. Aivan helppoa se ei kuitenkaan ole, sillä aiheesta on muodostunut kiistakysymys eikä asiaa helpota se, että muovialan kattojärjestö vastustaa sitä.

Kuluttajaliitto iloinen uudesta laista

Espanjan kuluttajaliiton OCU:n edustaja ei voisi olla iloisempi uudesta laista.

Verkkouutisille antamassaan haastattelussa Ileana Izverniceanu toteaa;

– Olemme OCU:ssa samaa mieltä tulevan ruokahävikkiä käsittelevän lain osalta.

Sen keskeisin osa on määrätä yli 400 neliömetrin kokoiset elintarvikemyymälät myymään alennuksilla elintarvikkeita lähellä viimeistä käyttöpäivää.

Tämä on ollut yksi OCU:n tärkeimmistä vaatimuksista, joita olemme vaatineet viimeisen neljän vuoden ajan. Ja nyt se tulee toteutumaan.

– Toivomme, että uusi laki tulee auttamaan ruokahävikin vähentämisessä.

Laki ei määrää alennuksen määrää, joilla tuotteita on myytävä lähellä viimeistä käyttöpäivää.

Uskomme, että se tulee olemaan enemmän ketjukohtainen, samalla kun alennus mahdollisesti lisää kilpailua eri ketjun välillä, kertoo Izverniceanu.

