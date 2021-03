Espanja haluaa kolme meppiä vankilaan – suomalaiset kannattavat syytesuojaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-parlamentti äänestää ensi viikolla siitä, voidaanko Katalonian kansanäänestystä järjestäneet mepit luovuttaa Espanjaan.

EU-parlamentti pohtii parhaillaan, poistaako se syytesuojan kolmelta espanjalaiselta EU-parlamentaarikolta. Espanja haluaa Katalonian entisen johtajan Carles Puigdemontin ja kaksi meppiä kotimaahan Espanjaan istumaan tuomiota maanpetoksesta ja kapinan lietsomisesta. EU-parlamentin lakivaliokunta on esittänyt, että syytesuojasta luovutaan.

EU-parlamentin suuressa salissa päätetään asia ensi viikolla suljetussa äänestyksessä. Jos syytesuoja poistetaan, Espanja antaa katalonialaisista kansainvälisen pidätysmääräyksen. Katalonia kuuluu Espanjaan, mutta alueella vaikuttaa vahva itsenäisyysliike.

Kuusi suomalaista EU-parlamentaarikkoa sanoo, että he haluavat säilyttää espanjalaismeppien syytesuojan. Tosin he muistuttavat, että kysymys on vaikea, eivätkä kaikki ehkä äänestä syytesuojan puolesta.

Asia on erittäin epämiellyttävä, sanoo EU-parlamentaarikko Nils Torvalds (r./RE). Hänen mielestään sekä Espanjan että Katalonian edustajat ovat osoittaneet haluttomuutta hakea ratkaisuja. Nyt EU-parlamentti joutuu päättämään, säilyykö syytesuoja. Torvalds itse kannattaa katalonialaisille annettua syytesuojaa, joka takaa, ettei näitä luovuteta Espanjaan.

– Minä en kykene äänestämään suojan poistamisesta, vaikka ymmärrän, että espanjalaiset ystävät omassa ryhmässäni kostavat minulle jollain tavalla. Periaatteet ovat periaatteita ja niistä pidetään kiinni.

EU-parlamentti päättää asiasta yksinkertaisella enemmistöllä. Parlamentin suurimmat ryhmät, keskustaoikeistolainen EPP ja sosiaalidemokraattien S&D, eivät ole vielä päättäneet, miten ne äänestävät.

Kokoomusmeppi Sirpa Pietikäinen (EPP) sanoo, että kansanedustajilla ja parlamentaarikoilla on kotimaissaankin yleensä tavallista korkeampi syytesuoja, jotta näitä ei voitaisi viedä poliittisiin oikeudenkäynteihin.

– Ymmärrän espanjalaisten huolen, mutta pidän syytesuojan poistamista kyseenalaisena.

Hänen mukaansa EPP-ryhmä saattaa äänestää syytesuojan poistamista vastaan tai pidättäytyä äänestämästä. Ryhmässä on 13 espanjalaista jäsentä, ja heistä enemmistö kannattaa Espanjan valtion vaatimusta luovuttaa katalaanit Espanjaan tuomiolle.

Myös EU-parlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd./S&D) sanoo, että päätös on vaikea. S&D-ryhmän puheenjohtaja on espanjalainen ja Espanjan pääministeri on myös sosiaalidemokraatti, ja Kumpula-Natrin mukaan espanjalaiset lobbaavat EU-parlamentissa voimakkaasti Espanjan valtion puolesta. S&D-ryhmä saattaa pidättäytyä äänestämästä.

Kumpula-Natri muistuttaa, että Espanjan korkein oikeus on jo tuominnut Puigdemontin ja kaksi muuta meppiä vankeuteen. Lisäksi maan perustuslaki sanoo selvästi, että alueiden autonomia on sallittu mutta itsenäisyys ei.

– He ovat selvästi osallistuneet rikokseen ennen meppikauttaan. Silti tämä on lähellä yleistä poliittista toimintaa, joten syytesuojan poistaminen tuntuu väärältä, Kumpula-Natri sanoo.

Puigdemont pakeni Espanjasta vuonna 2017 sen jälkeen, kun hänen osittain järjestämänsä kansanäänestys Katalonian itsenäisyydestä todettiin laittomaksi. Hänet valittiin EU-parlamenttiin vuonna 2019.

Vihreät aikoo äänestää syytesuojan säilyttämisen puolesta, kertoo EU-parlametaarikko Heidi Hautala (vihr./Vihr.). Hän sanoo, että Espanjan valtiota tukevat mepit ovat käyneet EU-parlamentissa ”raivokasta” kampanjaa syytesuojan poistamisen puolesta. Hautalan mukaan katalaaneille annetut tuomiot ovat luonteeltaan poliittisia.

EU-parlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk./RE) sanoo, että haluaa keskustella äänestyksestä ryhmänsä kanssa, mutta hän saattaa äänestää tyhjää.

– Lähtökohtaisesti kyseenalaistan syytesuojan poistamisen. Mutta kyse on siitäkin, kuinka paljon Euroopassa on alueita, joissa voi olla sama ilmiö kuin tämä Katalonia vastaan muu Espanja.

Silvia Modig (vas./GUE) katsoo, että katalonialaismeppejä uhkaavat tuomiot ovat ylimitoitettuja tekoon nähden. Nämä on tuomittu Espanjassa 9–13 vuodeksi vankilaan.

– Ne ovat poliittisia tuomioita. Niiden kohtuuttomuus tekee täysin mahdottomaksi kannattaa syytesuojan poistamista.

Espanja perustelee meppien luovuttamista sillä, että nämä ovat tehneet rikoksensa ennen kuin heistä tuli EU-parlamentaarikkoja ja he pääsivät syytesuojan piiriin. Modig katsoo, että syytesuojan pitää koskea myös meppikautta edeltänyttä toimintaa.

Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten intressit kohtaavat harvoin, mutta nyt EU-parlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps./ID) kehuu vasemmistolaista kollegaansa.

– Tuomio on täysin kohtuuton, niin kuin Silvia otti esille. Ehdottomasti syytesuoja täytyy säilyttää. Kutsun heitä (katalonialaisia) mielipidevangeiksi.