Espanja haluaa kohdella koronaa kausi-influenssana – tätä se tarkoittaa

Suomalaislääkärin mukaan suhtautumista virukseen pitäisi muuttaa.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin viimeviikkoinen ulostulo, jonka mukaan koronavirus luokiteltaisiin tavalliseksi influenssaksi, on saanut aikaan kovan keskustelun maassa. Myös kansainvälinen media on ahkerasti välittänyt espanjalaispääministerin ajatuksia.

Lukuisat espanjalaiset virologit pitävät kuitenkin pääministeri Sánchezin ajatusta liian aikaisena varsinkin tässä vaiheessa, kun omikron jyllää rajusti maassa.

Esimerkiksi Navarrassa pääministerin idea todettiin märkänä rättinä vastoin kasvoja

Jutun kirjoitushetkellä Navarran ilmaantuvuusluku on 7 156 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Luku on Euroopan korkein.

Navarran itsehallintoalueella on asukkaita noin 661 000.

Ennätystartunnat ja keskustelu koronarajoitusten jatkosta ovat lomakauden päättymisen jälkeen olleet kuuma poliittinen puheenaihe.

Jo parisen vuotta kestänyt koronapandemia on iskenyt kovaa Espanjaan. On ollut liikkumisrajoituksia eri maakuntien välillä. On ollut poikkeustila. On ollut ulkonaliikkumiskielto. On ollut rajoituksia. Ja on ollut kiristyksiä sekä kiristysten kiristyksiä.

Lähitöistä moni joutui siirtymään etätöihin, joka ironista kyllä sai aikaan yksityisetsivien buumin, kun yritykset ryhtyivät vakoilemaan työntekijöitään, koska asiakkaat valittivat, etteivät yrityksen edustajat enää vastanneet kyselyihin.

Suomalaislääkäri koronan eturintamalla

Lääketieteen tohtori, sisätautien erikoislääkäri ja mikrobiotan asiantuntija Sari Arposella on parinkymmenen vuoden kokemus Espanjan julkisesta terveydenhuollosta.

Koronan eturintamalla hän työskenteli esimerkiksi Madridin Ifeman messukeskukseen pystytetyssä hätäsairaalassa pandemian alkuvaiheessa.

Arponen on myös kirjoittanut mikrobiotasta kirjan, josta tuli myyntimenestys Espanjassa. Nyt hänellä on työn alla kirja ihmisen immunologiasta.

– Madridissa on ollut hiukan erilainen asenne tähän koko koronaan, ja se on oikeastaan hyvä, sillä muualla Espanjassa, jossa on ollut erilaisia rajoituksia, eivät ne ole oikeastaan auttaneet mitään. Esimerkiksi Kataloniassa on koronapassi käytössä, ja siellä on paljon enemmän potilaita sairaaloissa ja yleensäkin positiivisia covid-19-tapauksia, kuin meillä täällä Madridissa, toteaa Arponen Verkkouutisille.

Madridissa covid-19-vastaava on sisätautilääkäri Antonio Zapatero. Hän johti Ifeman koronahätäsairaalaa. Hän on myös Madridin itsehallintoalueen aluejohtaja Isabel Díaz Ayuson neuvonantaja pandemiassa.

Zapatero ei itse sano, että vielä voitaisiin puhua, että covid-19 olisi kuin flunssa. Hän kuitenkin uskoo, että enää ei tulisi uusia korona-aaltoja, ja että keväällä korona olisi endeeminen.

Arposen mukaan Espanjassa on se ongelma, että maassa on ollut tosi paljon koronatapauksia, mutta noin 75-80 prosenttia niistä on ollut täysin oireettomia.

Tilanne on hankala, jos on kipeänä vaikkapa viisi seitsemän päivää, niin tarvitsee lääkärintodistuksen sairaslomaa varten. Tämä on ruuhkauttanut terveyskeskukset kokonaan.

– Lähinnä puhutaan tästä ”flunssauttamisesta” siltä kannalta, että sellaiset ihmiset, joilla ei ole oireita ja on positiivinen testitulos tai on vain lieviä oireita, että heidän pitäisi pystyä automaattisesti olla poissa töistä ja saada sairaslomaa ilman että terveyskeskuslääkäri on siinä välissä.

Espanjassa puhutaan aika paljon jo siitä, että asiaa pitäisi alkaa käsittellä jotenkin toisella tavalla. Monet lääkärit ovat samaa mieltä.

– Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä nykyä Espanjassa, kun noin 90 prosenttia on jo rokotettu ja sen lisäksi on luonnollista immuniteettia eli ihminen on sairastanut koronan, että koronaa pitäisi käsitellä eri lailla, Sari Arponen toteaa.

– Ajattelutapaa pitäisi jo vaihtaa, koska talous todellakin kaatuu tähän eivätkä terveyskeskukset kestä sitä, että oireettomat ihmiset ovat siellä jonottamassa, jotta he saavat sairaslomaa tai testin, hän jatkaa.

7-10 euron hintaiset koronakotitestit ovat olleet espanjalaisittain melko kalliita, mutta nyt niille on määrätty maksimihinta 2,94 euroa.

– Madrid on tätä nykyä ainoa itsehallintoalue koko Espanjassa, jossa ilmoitetaan sairaalapotilaista ovatko he sairaalassa covidin takia vai ovatko he jonkun muun asian vuoksi, vaikka heillä on covid-positiivinen tulos, koska PCR-testi on todella herkkä, Arponen kertoo.

Hänen mukaansa noin 40 prosenttia sairaalassa olevista covid-potilaista on Madridissa siellä jonkun muun syyn vuoksi. Esimerkiksi jos jollekin on sattunut liikenneonnettomuus ja hän joutuu sairaalaan, ja hänen PCR-testinsä on positiivinen, merkitään hänet maan tilastoissa koronapotilaaksi.

Maskit jopa ulkona

– Maskipakko on ollut kieltämättä aika hullua Espanjassa. Se laitettiin aikoinaan kesällä 2020. Kataloniassa jopa ulkona ollessa, ja sen jälkeen kaikki itsehallintoalueet seurasivat perässä, että maskia piti pitää koko ajan ulkonakin, Sari Arponen päivittelee.

Viime vuoden maaliskuussa sanottiin, että maskia piti pitää rannalla tai luonnossakin, vaikka olisi yksin. Sitten pakko otettiin kesällä pois.

Oikeastaan Espanjassa maskipakko on ollut kuitenkin voimassa jo puolitoista vuotta niin, että maskia pitää käyttää ulkonakin jos ei ole tarpeeksi turvaväliä toisiin ihmisiin.

Jouluna säädettiin taas uudelleen, että maskia piti pitää ulkona, vaikka olisikin etäisyyttä. Eli varsinaisesti sääntöä ei ole koskaan peruttu vaan sitä on kiristetty.

– Espanjassa on se ongelma, että jokaisella 17 itsehallintoalueella on oma terveydenhuoltosysteemi. Tietysti olisi parempi jos maanlaajuisesti asiat tehtäisiin samalla tavoin. Tämä pandemi laki, jota oppositio eli Partido Popular esittää, näen siinä enemmän vaaraa, että sen kautta ihmisten vapauksia, joita on jo muutenkin rajoitettu, rajoitettaisiin ehkä vielä entistä enemmän, Sari Arponen arvioi.

Espanjassa on hänen mukaansa tehty ja pantu täytäntöön paljon rajoituksia, jotka eivät ole perustuneet mitenkään tieteelliseen näyttöön. Maan ongelma ei siis lääkäristä ole niinkään koronalain puute, vaan se että itsehallintoalueet tekevät päätöksiä miten haluavat.

– Omikronin ovat saaneet nyt niin rokotetut, rokottamattomat kuin myös koronan sairastaneet. Sen on saanut niin moni ihminen, ja ihmiset, jotka eivät vielä edes tiedä siitä, että ehkä tästä tosissaan voisi tulla tämän pandemian lopun alku, toteaa Arponen.

Madridin ”rautarouva”

Kansainvälisellä lehdistössä ”rautarouva”-tittelin saanut Madridin itsehallintoalueen aluejohtaja Isabel Díaz Ayuso on saanut koronatoimillaan monen kunnioituksen myös pääkaupungin ulkopuolella. Sosialistiselle pääministeri Pedro Sánchezille oikeistolaista kansanpuoluetta luotsaava Ayuso on kuin matadorin punainen viita, edustaen ”väärää” puoluetta.

Ayuso muun muassa valjasti pääkaupungin ison messukeskuksen Ifeman koronasairaalaksi heti pandemian alkuvaiheessa. Kenttäsairaala antoi kapasiteetin rajoilla oleville sairaaloille merkittävää apua.

Ennätystahdissa pystytetyssä koronasairaalassa oli vuodepaikkoja 1 350. Toimintansa aikana sairaala auttoi kaikkiaan yli 4 000 koronapotilasta.

Jätevesianalyysit viruksen havaitsemiseksi ovat olleet myös yksi konkreettisista toimenpiteistä, joita Ayuso on ajanut. Apteekeissa madridilaisille on jaettu jo 12 miljoonaa koronakotitestiä ilmaiseksi. Samoin ilmaisia FFP2-maskeja on annettu ikääntyvälle väestölle.

Espanjan terveysministeriön mukaan koronapandemian alusta lähtien maassa on todettu 8 093 036 koronatapausta ja 90 759 koronakuolemaa.

Espanjassa on jo jaettu ensimmäisiä tuomioita viranomaisille koronapandemian hoidosta. Pedro Sánchezin hallituksella on useita vireillä olevia oikeusjuttuja pandemian hallinnasta muun muassa covid-19-uhrien yhdistyksen tekemien kantelujen kautta. Vastaavasti Espanjan perustuslakituomioistuimen mukaan vuoden 2020 yli kolme kuukautta kestänyt ulkonaliikkumiskielto oli laiton.