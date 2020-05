Esko Valtaoja Pirkalle: Pelko auttaa meitä selviytymään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan uskomme omia toiveitamme tukevia väitteitä.

Avaruustähtitieteen professori emeritus Esko Valtaoja kuvailee Pirkka-lehdessä, että ihminen on ottanut valtavan harppauksen pandemioiden hoidossa. Nyt lähtökohdat ovat aivan erilaiset viruksen kukistamiselle kuin vielä 1960-luvulla hongkongilaisen influenssan kohdalla.

– Tutkijat tekevät koko ajan työtä sen eteen, että pystyisimme varautumaan viruksiin ajoissa ja löytämään entistä parempia hoitomuotoja. Toivottavasti korona muistuttaa meitä siitä, että koko länsimainen hyvinvointi on tieteellisten tutkimusten varassa, Esko Valtaoja sanoo.

Liika pelko on hänen mielestään turhaa, mutta se on aivan luonnollinen reaktio, joka on auttanut ihmiskuntaa ennenkin selviytymään.

– Heimot Afrikan savannilla tiesivät jo tuhansia vuosia sitten, ettei aivan jokaiseen pusikkoon kannata mennä kurkistamaan. Mutta ei silloinkaan koko ajan paettu.

Ydinsotaa takavuosikymmeninä pelätessä moni hänen mukaansa ajatteli, että turha tässä on lapsiakaan tehdä, kun kohta kuolema korjaa.

– Ja niinhän siinä ennen pitkää käykin.

Professori kertoo häntä huvittavan, millaisia luonteenpiirteitä korona on suomalaisista paljastanut.

– Kuka olisi uskonut tämän kansan valittavan siitä, että pitää jurottaa yksin kotona!, Valtaoja toteaa.

Esko Valtaojan mukaan jokainen meistä katsoo maailmaa tietynlaisten lasien läpi.

– Meillä on tapana uskoa sellaisia väittämiä, jotka tukevat omia näkemyksiä. Pidämme varmana totuutena jotakin, koska se tuntuu hyvältä.