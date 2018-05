Esko Valtaoja: Jos ihmettelet, olet jo ottanut askeleen

…mutta tiede on liian tärkeää ja hauskaa jätettäväksi tieteentekijöille.

Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja on kirjoittanut esipuheen Neil deGrasse Tysonin teokseen Tähtitiedettä kiireisille (Aula & Co). Tähtitieteen Grand Old Man deGrasse Tyson on 20 yliopiston kunniatohtori, joka tunnetaan myös television Cosmos-tiedesarjasta.

Esko Valtaoja kehottaa menemään pimeään yöhön ja katsomaan tähtiä. Mitä ne ovat? Minne ne menevät?

– Jos kysyt ja ihmettelet, olet jo ottanut ensimmäisen askeleesi kohti tietoa, Esko Valtaoja kirjoittaa.

– Tieto ei lisää tuskaa vaan ymmärrystä, elämän ja maailman rakastamista. Vasta tiedon myötä todellisuuden salattu kauneus avautuu silmillemme kaikessa ihmeellisessä loistossaan. Näkeminen vailla nähdyn ymmärtämistä on kuin tuntemattoman kielen ääneen lukemista: sanat ovat siinä, mutta ne ovat vailla sisältöä, ne eivät kerro sinulle mitään.

Tieto kuten mikään muukaan tavoittelemisen arvoinen ei kuitenkaan tule helpolla. Ja sen jälkeen siitä pitäisi myös osata kertoa lyhyesti, ymmärrettävästi ja viihdyttävästi.

– ”Kyllä oli viisas mies – en ymmärtänyt sanaakaan”. On helppo puhua ja kirjoittaa niin, että kukaan ei ymmärrä siitä mitään. Itse asiassa tutkijat ja juristit koulutetaan tarkoituksella kirjoittamaan kuivan vaikeaselkoisesti, ei viisastelun vuoksi vaan koska vain niin voidaan varmistaa tieteen tai lain vaatima tarkkuus ja yksikäsitteisyys.

Esko Valtaojan mukaan tiede on kuitenkin ”aivan liian tärkeä ja liian hauska asia jätettäväksi vain tieteentekijöille”. Jos ei ymmärrä ympäröivää maailmaa, ei voi ymmärtää itseään.

– Kaikelle luulolle, itsekeskeisyydelle ja fanaattisuudelle paras vastapaino on tieto. Ilman tietoa ei voi olla viisautta, ja viisautta niin meistä jokainen kuin koko maailmakin tarvitsee, professori kirjoittaa.

– Siksi tarvitsemme kaikkien ulottuvilla olevaa tietoa meitä ympäröivästä maailmasta. Ja tieto on myös tarjottava sellaisessa muodossa, että haluamme, uskallamme ja ehdimme ottaa sen vastaan.