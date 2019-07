Esko Valtaoja: Ilmastokeskustelussa ideologia ajaa ohi järjen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professori arvostelee ilmastokeskustelun molempia ääripäitä.

Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja näkee ilmastonmuutoskeskustelussa niin perussuomalaisten kuin vihreidenkin osalta, miten ”ideologia ajaa ohi järjen”.

Ensinnäkin Valtaoja korostaa, että ilmastonmuutos on vakava uhka ja tämä on onneksi vihdoin tiedostettu:

– Ilmasto lämpenee, se on ihmisen aiheuttamaa ja lämpeneminen voi olla todella tuhoisaa. Nämä ovat ne peruslähtökohdat, joita on mahdoton enää kiistää, Esko Valtaoja sanoo Nykypäivän haastattelussa.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportista löytyy toki virheitä ja epätarkkuuksia, joita ilmastoskeptikot ovatkin kaivaneet hanakasti esiin. Kokonaiskuvaa ne eivät kuitenkaan muuta. Ilmastoskeptikoiden saama julkisuus perustuu paljolti median ”tasapuolisuusharhaan”.

– Se (tasapuolisuusharha) tarkoittaa sitä, että pitää löytää vastakkainen mielipide, vaikkei sille olisi mitään perusteita.

Perussuomalaisten puheet ”ilmastovouhotuksesta” saavat Valtaojan käyttämään ei-painokelpoista ilmaisua. ”Älytön” ja ”moraaliton” on hänestä myös argumentti, ettei Suomen pienenä maana kannattaisi tehdä niin paljon:

– Sehän on ihan sama kuin jos nyt vaikka tappaisin tässä sinut, koska eihän nyt yhdellä murhalla koko maapallon mittakaavassa ole merkitystä.

Valtaoja korostaa, että Suomi on korkean teknologian maa, jolla on varaa ja mahdollisuudet toimia esimerkkinä. Iso osa suomalaisyrityksistä on myös jo oivaltanut tähän liittyvät mahdollisuudet tehdä bisnestä.

Valtaojan mukaan ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei edellytä talouskasvusta luopumista, ratkaisut ovat jo olemassa ja ne perustuvat viime kädessä tietoon ja teknologiaan.

Vihreitä pelottaa ydinvoima

Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen on arvostellut Valtaojaa siitä, että hänen myönteinen viestinsä ilmastonmuutoksen torjumisessa jättää varjoon, miten isosta ongelmasta on kyse.

– Se ei ole mitään optimismia vaan realismia, että meillä on käytössämme keinot kaikkien ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Se ei ole siitä kiinni, ettemme osaisi tehdä, vaan siitä, suostummeko tekemään ja kuinka nopeassa mittakaavassa, vastaa Valtaoja.

Valtaojan mukaan ”vihreät puunhalaajat” uskovat monesti, että maapallo pelastuu sillä, että luovutaan, säästetään ja siirrytään takaisin niukkuuden aikaan. Punainen tupa ja perunamaa.

Tässäkin ideologia ajaa ohi järjen.

– Ei saisi muistuttaa käytössä olevasta teknologiasta, koska sehän voisi tarkoittaa vaikkapa sitä, että – huh! – ydinvoimaloita ryhdyttäisiin rakentamaan lisää.

Valtaoja kuuluu ilmastonmuutoksesta huolestuneiden ihmisten Myrskyvaroitus ry:n hallitukseen. Hän korostaa, että ”monenlaisia palikoita” tarvitaan – myös henkilökohtaisia valintoja, yritysten osaamista sekä päättäjien viisautta.

