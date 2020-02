Esko Aho Ylelle: Rahan jakaminen ei ole uudistus

Entisen pääministerin mukaan valtiosihteereissä on siirrytty uuteen hulluuteen.

Entisen pääministerin Esko Ahon (kesk.) mukaan uudistusten luonne ymmärretään nykyään väärin.

– Ei uudistus tarkoita rahan jakamista tai etuuksien antamista. Tämä ymmärretään väärin. Uudistuksella ymmärretään nykyään vain se, että etuuksia annetaan, Esko Aho sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa.

Entisen pääministerin mukaan ”parhaimmat uudistukset on Suomessa tehty silloin, kun rahaa on ollut vähän, on ollut pakko tehdä isoja muutoksia ja muuttaa rakenteita niin, että niistä tulee parempia”. Hän nostaa esille sote-uudistuksen, jonka tarkoituksena on vähentää menoja niiden lisäämisen sijaan.

– Ei sote-uudistusta tarvita tämän päivän tilannetta varten vaan tulevaisuutta varten, että saamme teknologiasta irti hyödyn, mikä mahdollistaa sen, että ihmisiä voidaan vähemmällä rahalla palvella paremmin, Aho sanoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksella on 13 valtiosihteeriä. Valtiosihteerien määrä on lisääntynyt voimakkaasti edellisen Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudesta, jolloin valtiosihteerejä oli yhteensä neljä.

Esko Ahon mukaan hallinnon hajanaisuus on yksi suuri syy sille, miksi suuria uudistuksia on nykyään vaikea saada aikaan.

– Tämä perustuu omaankin kokemukseeni 90-luvun alussa. Kun piti tehdä joku iso ratkaisu, niin tosiasiahan on vain se, että ratkaisun täytyy olla strateginen. Ei voi olla niin, että joistakin ministeriöistä tulevat aloitteet, jotka sitten otetaan käsittelyyn ja viedään eteenpäin. Vaan hallituksen johdon täytyy muodostaa tällainen iso käsitys ja kuva ja ajaa sitä, Esko Aho arvioi.

Ongelmat tulivat esille entisen pääministerin mukaan jo viime hallituksen sote-uudistuksen kohdalla. Hänen mielestään soten suurin virhe oli se, että se oli sosiaali- ja terveysministeriön hanke, kun sen olisi pitänyt olla selkeästi koko hallituksen johtama hanke.

– Yritin puhua Sipilän hallituksen syntyessä Sipilälle itselleenkin, että rakentakaa sellainen malli, jossa hallituksen ydin saa ympärilleen nämä valtiosihteerit, jotka tukevat hallitusta näiden isojen strategisten ratkaisujen tekemisessä. Se ei toteutunut. Nyt sitten mentiin toiseen hulluuteen, joka on se, että valtiosihteerit levitettiin joka paikkaan ja kuvitellaan, että kun hallintoon saadaan tällainen poliittinen valvoja katsomaan perään, niin sitten poliittinen valta jotenkin lisääntyy. Ei se sillä tavalla tapahdu. Poliittinen valta on valintojen tekemistä hyvin ristiriitaisten ja monimutkaisten asioiden kesken. Ja sitä tällä hetkellä ei Suomessa ole.