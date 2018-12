”Esko Aho uhkaili seurauksilla, jos juttu julkaistaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Avoimessa kirjeessään entinen pääministeri syyttää hänestä jutun tehnyttä Helsingin Sanomia.

Suomen ex-pääministeri Esko Ahon (kesk.) ja Helsingin Sanomien välillä on kiista HS:n sunnuntaina julkaisemasta Ahon haastattelusta. Siinä Esko Aho käsitteli jäsenyyttään Venäjän Sberbankin hallituksessa.

Esko Aho on kirjoittanut avoimen kirjeen Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemelle otsikolla ”H. V. Kaius”. Aho on lähettänyt kirjeensä toimituksille.

Kirjeen tultua julki sosiaalisessa mediassa kommentoi Ahon haastattelun tehnyt Helsingin Sanomien toimittaja asiaa twitterissä.

Toimittaja kirjoittaa, että ”joku päivä ehkä vielä avaan sitä surkuhupaisaa, ala-arvoista prosessia, jolla Esko Aho koetti ensin a) painostaa jutun hyllyttymiseen, ja kun se ei onnistunut b) teki vihjailevia uhkauksia seurauksilla jos juttu julkaistaan c) kieltäytyi lapsellisesti yksilöimästä väitteitään”.

Toimittajan mukaan ”oleellinen asia oli myös uhriutuminen, aivan kuin hän ei olisi tiennyt, mihin suostuu, kun antaa haastattelun Venäjä-tehtävistään”.

”Missään vaiheessa ei

tullut mieleenkään”

Esko Aho toteaa avoimessa kirjeessään yllättyneensä suuresti, kun oli saanut katsottavakseen HS:n haastattelutekstin. Hän sanoo vastanneensa myönteisesti pyyntöön tehdä laaja haastattelu Venäjästä.

Lukijalle annettiin Ahon mukaan kuva, että hän oli antanut haastattelun ”ikävästä kysymyksestä” eli jäsenyydestään Sberbankin hallituksessa. Aho sanoo vastanneensa ja vastaavansa siihen mielellään.

Ahon mukaan ”haastattelu” (lainausmerkeissä) ei kuitenkaan tuonut siihen kysymykseen mitään uutta, joka ”johtuu myös toimittajan asenteellisuudesta. Vastauksistani on kelpuutettu vain ne, joissa vastaan hallitusjäsenyyttä vastaan puhuviin argumentteihin. Esimerkiksi pankin koko omistuspohja tai se, kenen edustajana olen sen halituksessa, sivuutettiin kokonaan”.

Esko Aho kirjoittaa, että asiassa ei noudatettu journalistin ohjeita, joiden mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään.

– Missään vaiheessa ennen haastattelua tai sen aikana minulle ei tullut mieleenkään, että olin osallisena jutussa joka keskittyi lähes pelkästään jäsenyyteeni Sberbankin hallituksessa, Esko Aho kirjoittaa.

Aho sanoo kokemusta hämmentäväksi. Hän toteaa kuvitelleensa voivansa haastattelun avulla auttaa Venäjän haasteiden, vaikeuksien ja geopoliittisten jännitteiden ymmärtämisessä.

– Lopputulos on valitettavasti kokonaan muuta. Se on lähinnä henkilökeskeistä mielikuvajournalismia, joka valitettavasti näyttää muuttuvan valtavirraksi,. Jos haastattelun antamista ehdottaessasi tarkoitin tänään ilmestyneen kaltaista lopputulosta, ymmärsin odotuksesi täysin väärin. On aika esittää ikävä kysymys: vastaavatko laatulehtenä tunnetun Helsingin Sanomien toimintatavat niitä kovia vaatimuksia, joita tämä aika asettaa laatujournalismille ja sananvapaudelle.

Joku päivä ehkä vielä avaan sitä surkuhupaisaa, ala-arvoista prosessia, jolla Esko Aho koetti ensin a) painostaa jutun hyllyttymiseen,

