Esko Aho IS:lle: Tilanne on vaarallisempi kuin 1990-luvun lamassa

Entinen pääministeri kehottaa hallitusta unohtamaan ohjelmansa, joka oli alun perinkin väärässä asennossa.

Sotien jälkeisen pahimman talouskriisin keskellä pääministerinä ollut Esko Aho arvioi, että koronaviruksen sysäämä talouden alamäki on arvaamattovampi ja vaikeampi kuin 1990-luvun lama.

– Mahtavatkohan (hallitus) tietää, mitä edessä odottaa. Minulla oli sillä tavalla pikkaisen parempi tilanne, että meillä oli jo aika hyvä käsitys miten vaikeaan tilanteeseen oli tultu, ei silti läheskään toki riittävän hyvä, Aho sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Hänen mukaansa ”mustia joutsenia” eli talouteen iskeviä ennakoimattomia ja arvaamattomia elementtejä on useita. Tilanteesta tekee hänestä kiharaisen Suomen kannalta sekä valtiontalouden jo lähtökohdiltaan hento tila että ulkomaankaupan riippuvaisuus. Kun rajat suljetaan, ulkomaankauppa käy huonosti. Kaikki ongelmat kasautuvat samaan aikaan, se tekee tilanteesta ”vaarallisen”.

– Mutta nyt tämä musta joutsen tulee tavalla, joka on yhdistynyt meidän rakenteellisiin heikkouksiimme. Se tekee Suomesta haavoittuvan.

– Pelivaraa ei ole.

Aho ennustaa, että maailmantalous siirtyy arvaamattomaan asentoon.

– Se mikä tekee tästä vaarallisen, on nollakorko ja rahan tarjonta, jolla maailma on pystynyt jatkamaan normaalia elämäänsä. Se on tarkoittanut myös sitä, että kaikki muskelit on otettu käyttöön.

Ahon mukaan Suomen hallitus on uinuvassa tilassa. Varautuminen kriisiin on näpertelyä, ja hallitus takertuu ohjelmaansa, joka oli hänen mukaansa alun perinkin epätasapainoinen.

– Sellainen kuvitelma, että tästä selvitään vähällä ja helpolla, sen voi unohtaa.

Aho kertoo tavanneensa julkisen alan toimijan, joka oli kuvaillut tulevia näkymiä tavalla, joka tuotti tuskanhikeä.

– Jos todellisuus ja hallitusohjelma joutuvat ristiriitaan, hallitusohjelma väistyy. Minun neuvoni olisi: pankaa hallitusohjelma sivuun, Aho sanoo.