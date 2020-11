Eskimo-jäätelö saa uuden nimen – ”palautetta on tullut”

Jäätelöyritys halusi poistaa loukkaavan termin.

Pingviinin Eskimo-jäätelöt uudistuvat ensi kesänä, kertoo Froneri Finland tiedotteessaan. Keväästä 2021 lähtien jäätelö saa uuden nimen: Pingviini Puikko.

Nimivaihdos on ollut Fronerilla mietinnässä jo pidemmän aikaa, sillä kuluttajapalautetta asiaan liittyen on tullut aika ajoin.

− Tasa-arvo ja kunnioitus kuuluvat vahvasti Fronerin arvoihin, ja siksi poisoppimista loukkaavista termeistä pidetään jäätelöyrityksessä tarpeellisena asiana, tiedotteessa todetaan.

– Elämme globaalissa ja muuttuvassa maailmassa. Vaikka suomen kielessä Eskimo-sana ei ole sävyltään pahantahtoinen, on tässä syvimmiltään kyse olemassa olevasta ihmisryhmästä, jolla on oikeus määritellä itse, mitä termejä on sopivaa käyttää. Suurin osa kanadalaisista ja grönlantilaisista alkuperäiskansan edustajista preferoi muita termejä Eskimo-sanan sijaan, ja koimme, että tätä on tärkeää kunnioittaa, Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kommentoi.

Uuden nimen lisäksi Pingviini Puikot valmistetaan tulevaisuudessa uudistuneella kermajäätelöreseptillä.