Esitys hyväksyttiin: Afganistaniin lähetetään suomalaissotilaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoministeriön mukaan joukko on välittömässä lähtövalmiudessa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hyväksynyt esityksen, jonka myötä suomalaissotilaita lähetetään suojaamaan evakuointeja Afganistanista.

Päätöstä edelsi eduskunnan selontekokäsittely, joka vietiin läpi vuorokaudessa.

Ulkoministeriön mukaan päätös joukon lähettämisestä on tehty kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun lakia sovelletaan.

Joukko on lähtövalmiudessa avustustiimin tueksi heti päätöksen jälkeen. Sotilaat toimivat operaation aikana Suomen kansallisessa johdossa vain Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Ryhmän on arveltu koostuvan muutamasta kymmenestä Utin jääkärärirykmentin erikoisjääkärikomppanian palkatusta sotilaasta.

Sotilaiden mukana on vain henkilökohtainen suojavarustus ja aseistus, sillä Afganistaniin ei lähetetä raskasta kalustoa. Sotilaiden on määrä suojata portilla toimivia virkamiehiä, jotka ohjaavat eteenpäin Suomeen lähetettäviä ihmisiä. Kentän tilanne on tällä hetkellä rauhallinen.