Esitäytetyt veroilmoitukset tulossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viiden miljoonan palkan- ja eläkkeensaajan on syytä tarkistaa, että tulot ja vähennykset ovat oikein.

Esitäytettyjä veroilmoituksia muodostuu OmaVeroon satunnaisessa järjestyksessä tästä päivästä alkaen. Kaikkien veroilmoitukset ovat OmaVerossa viimeistään 3. huhtikuuta ja postitse perillä huhtikuun loppuun mennessä.

Jos veroilmoitukseen on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset tulee tehdä viimeistään 5.5., 12.5. tai 19.5. Henkilökohtaisen määräpäivänsä näkee omalta veroilmoitukselta ja OmaVerosta.

Jos tiedot ovat oikein eikä mitään täydennettävää ole, ei tarvitse tehdä mitään. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, täydennykset kannattaa tehdä OmaVerossa.

– Viime keväänä 81 prosenttia veroilmoitustaan täydentäneestä 1,4 miljoonasta henkilöasiakkaasta toimi sähköisesti eli teki täydennykset OmaVerossa. Sähköisyysaste kaikissa ikäryhmissä oli yli 50 prosenttiä, eli myös vanhemmat ikäluokat ovat täydentäneet veroilmoitustaan OmaVerossa, ylitarkastaja Hilkka Pelander kertoo.

Koronatilanne ei vaikuta määräpäiviin

Veroilmoitustaan voi täydentää OmaVerossa omaan toukokuun määräpäiväänsä asti. Vielä ilmoittamiselle siis on hyvin aikaa.

Jos veroilmoitusta täydentää paperilla, siinäkin tapauksessa täydennykset ehtii hyvin tehdä määräpäivään mennessä, kunhan ottaa huomioon, että paperilomakkeille tehtyjen täydennysten pitää olla perillä Verohallinnossa omaan määräpäivään mennessä.

Tarvittavat lomakkeet voi tulostaa vero.fi:stä tai tilata palvelunumerosta 029 497 030. OmaVerossa lomakkeita ei tarvita.

Koronatilanne ei vaikuta myöskään veronpalautusten ja jäännösverojen aikatauluihin.

Palautukset ja jäännösverot pääosin elo- ja syyskuussa

Esitäytetyllä veroilmoituksella kerrotaan mahdollisen veronpalautuksen määrä ja maksupäivä tai jäännösveron määrä ja sen eräpäivät. Nämä tiedot näkee myös OmaVerosta.

Jos esitäytettyä veroilmoitustaan täydentää, myös veronpalautuksen määrä ja maksupäivä tai vaihtoehtoisesti jäännösveron määrä ja eräpäivät voivat muuttua. Näin käy myös silloin, kun puoliso tekee muutoksia omaan veroilmoitukseensa tai kun Verohallinto saa asiakkaan tuloista tai vähennyksistä uutta tietoa esimerkiksi pankilta tai työnantajalta.

Tällöin Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, josta uudet tiedot näkyvät. Verotus valmistuu joustavasti eli eri asiakkailla eri aikaan. Kaikki saavat verotuspäätöksensä viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Suurin osa veronpalautuksen saajista saa rahat tililleen elo- tai syyskuussa. Myös jäännösverojen yleisimmät eräpäivät osuvat samoille kuukausille. Omat määräpäivänsä näkee aina OmaVerosta

Viisi vinkkiä veroilmoittamiseen:

1. Ota valmiiksi esille tarvittavat dokumentit, esimerkiksi palkkakuitit tai kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn teettämisestä saamasi kuitit. Älä liitä kuitteja veroilmoitukseen, mutta säilytä ne.

2. Jos sinulla on matkakuluja, joita et ole etukäteen ilmoittanut verokortille, laske valmiiksi yhden päivän aikana kuljetun matkan pituus, julkisten kulkuneuvojen matkakulujen euromäärä koko vuodelta tai jos olet käyttänyt omaa autoa, kulkemiesi matkapäivien lukumäärä

3. Jos sinulla on vuokratuloja, varaa valmiiksi tarvittavat tiedot. Huomaa, että jos sinulla on useita vuokrattavia kohteita, tiedot tulee ilmoittaa jokaisesta kohteesta erikseen.

a) Taloyhtiön nimi ja y-tunnus

b) Vuokralaisen tiedot

c) Vuokratulo ja siitä tehtävät vähennykset

4. Ilmoita vain kysytyt tiedot. Älä liitä mukaan kuitteja tai erillisiä selvityksiä. Verohallinto kysyy lisätietoja tarvittaessa.

5. Tarkista, että Verohallinnolla on tiedossa oikea tilinumerosi mahdollisen veronpalautuksen maksamista varten. Tilinumeron voit ilmoittaa OmaVerossa.