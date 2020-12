Esiintyi ”Äiti Terroristina” – näin riskejä arvioidaan

Al-Hol -edustajan mukaan henkilöiden yleisprofiilia on haarukoitu.

Ulkoministeriö kotiutti Luoteis-Syyriassa olevalta al-Holin pakolaisleiriltä sunnuntaina kaksi naista ja heidän kuusi lastaan. Helsingin Sanomien tietojen mukaan toinen kotiutetuista naisista esiintyi Twitterissä aiemmin ”Äiti Terroristina”. Hän on kirjoittanut muun muassa ISISin väkivaltaa ja ideologiaa ihannoivia kommentteja.

Al-Holin erityisedustajan Jussi Tannerin mukaan yksittäistä henkilöä koskevia asioita on vaikea kommentoida. Tanner kertoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina, ettei viiden vuoden takaisen aktiviteetin perusteella voida kuitenkaan jättää leirille.

Tannerilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, voitko avata sitä, kuinka (tapauskohtaisessa) harkinnassa arvioidaan turvauhkaa, joka tähän henkilöön liittyy? ja kun punnintaa tehdään, niin onko kyseessä kollektiivi vai sinä yksin?

– Yleisesti ottaen tämäntyyppinen vuosia sitten tapahtunut aktiviteetti, joka sinänsä on häiritsevää, ja viittaa ideologiseen sitoutumiseen ilman muuta. Mutta jos se on pelkästään sitä, tavallaan mielipiteen ilmausta, joka on aika kauan sitten myös tapahtunut, niin silloin se yksinään tai itsessään ei voi ohittaa lasten perusoikeuksia, Jussi Tanner vastasi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

– Eli somepostaus ei voi olla sellainen peruste, eikä verkostoanalyysi tutuista tai keskusteluista, vuosia sitten, olla sellainen yksittäinen peruste, jonka pohjalta voidaan jättää koko perhe leirille. Mutta jos on tämän tyyppistä selkeää sitoutumista, niin se tietysti kertoo jostain. Siinä tietysti olennaista on se, että minä olen voinut keskustella suojelupoliisin kanssa ja myös poliisitoimen kanssa ja sillä tavalla haarukoida sitä yleisprofiilia. Ja tätä olemme yrittäneet tehdä, Tanner sanoi.

– Viime kädessä se harkinta siitä, että mikä on sellainen harkinta tai riski siitä, että voidaan tehdä jotain muita johtopäätöksiä, niin se vastuu on minulla. Mutta tässä täytyy nyt huomata, että tässä on nyt aika kauan aikaa nyt kulunut ja meillä on myös aika paljon uutta tietoa ja käsitystä siitä, missä näiden henkilöiden ajatusmaailma menee. Se ei ole koskaan täydellistä, mutta nämä vähitellen saatavat tiedot vaikuttavat tässä harkinnassa myös, hän jatkoi.

Ylen ja HS:n tietojen mukaan vuonna 2013 Syyriaan matkustanut ”Äiti Terroristina” tunnettu nainen on nyt 31-vuotias. Hän matkusti Syyriaan ensimmäisen kerran 24-vuotiaana miehensä kanssa. Pari erosi vuonna 2014, jolloin nainen palasi Suomeen. Samana vuonna hän matkusti takaisin Syyriaan ISISin hallitsemalle alueelle.

