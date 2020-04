Eroatteko? Näin ministeri vastasi

Työministeri Tuula Haataisen mukaan huoltovarmuuskeskus on ’hyvin itsenäinen’.

Eduskunnan kyselytunnilla työministeri Tuula Haatainen (sd.) sai vastata skandaaliin, joka aiheutui huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneista suojavarustekaupoista Kiinasta.

Tuula Haataiselta kysyttiin myös, onko hän mielestään toiminut huolellisesti ja onko hän valmis eroamaan. Hän vastasi näin:

– Ministerin rooli tässä huoltovarmuuskeskuksen toiminnan osalta, se liittyy siihen, että ministeriö ohjaa ja myös huolehtii siitä, että siellä nämä prosessit ja kaikki on asianmukaisesti järjestetty. Huoltovarmuuskeskus on hyvin itsenäinen organisaatio, se on laitos, jolla on oma hallitus. Ja tämä hallitus antaa menettelytapaohjeet ja myös varmistaa sen toiminnan oikeellisuutta, Tuula Haatainen vastasi.

– Siellä on myös operatiivinen johto, joka vastaa muun muassa näistä hankinnoista. Ja siellä on tapahtunut tämä huolimattomuus ja virhe.

– Sen selvittämiseen ministerinä olen välittömästi ryhtynyt. En ole ryhtynyt suojelemaan ketään, vaan vaatinut selvitystä siitä, mitä on tapahtunut. Tämän kaiken seurauksena huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja erosi, ja hänen tilalleen olen asettanut väliaikaisen toimitusjohtajan siihen saakka kunnes uusi toimitusjohtaja valitaan.

– Pyysin selvityksen ja tiistaina huoltovarmuuskeskuksen hallitus esitteli toimenpiteet ministeriölle. Sitä selvitystyötä näiden epäselvien kauppojen osalta edelleenkin tehdään, ja toisen osalta on tehty rikostutkintapyyntö.

Ministeri sanoi, ettei hänellä ollut ”tietenkään” mitään etukäteistietoa kaupoista, joissa on epäselvyyksiä, laiminlyöntejä ja hankintasääntöjen ylityksiä.

– Tämä oli minulle järkytys. Ja niin oli varmasti monelle muullekin, Haatainen totesi.

– Välittömästi tein selvityspyynnön.