Joe Biden siirtyi johtoon Georgiassa

Demokraattien presidenttiehdokas lähestyy voittoon tarvittavaa 270 valitsijamiehen rajaa.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on siirtynyt kärkisijalle Georgian osavaltiossa.

Bidenin äänimäärä on 2 449 371 ja presidentti Donald Trumpin 2 448 454, kun äänistä on laskettu yli 99 prosenttia. Eroa on näin ollen vain 917 ääntä.

Suurin osa laskematta olevista äänistä on vaalipiireistä, joiden uskotaan suosivan demokraattien ehdokasta. Joe Bidenilla olisi Georgian 16 valitsijamiehen myötä yhteensä 269 valitsijaa, kun voittoon tarvitaan 270 valitsijaa.

CNN:n mukaan monessa vaalipisteessä siirryttiin muutaman tunnin tauolle aamuneljältä paikallista aikaa eli kello 11 Suomen aikaa.

Tilanne on tasainen myös Pennsylvaniassa, jossa Donald Trumpin etumatka on 18 229 ääntä eli 0,3 prosenttiyksikköä, kun äänistä on laskettu 95 prosenttia.

Joe Biden johtaa Arizonan osavaltiossa 47 052 äänellä eli 1,5 prosenttiyksiköllä ja Nevadassa 11 438 äänellä eli 0,9 prosenttiyksiköllä.

Koko maassa annetuista äänistä Bidenin osuus on 50,5 prosenttia ja Donald Trumpin 47,7 prosenttia.

Presidentti Trump on syyttänyt demokraatteja laajasta vaalipetoksesta. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa käynnistäneensä useita oikeusjuttuja vaaliepäilyjen vuoksi ja vievänsä ne tarvittaessa korkeimpaan oikeuteen asti.