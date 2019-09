Erkki Tuomioja Ylellä: Kapitalismi on tullut tiensä päähän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustaja unohtaisi valtionyhtiöiden myyntisuunnitelmat.

Kansanedustaja Erkki Tuomiojaa (sd.) haastateltiin Ylen Politiikkaradiossa valtionyhtiöiden myymisestä, johon hän suhtautuu kriittisesti.

– Onneksi meillä on valtio, jolla on muitakin intressejä kuin vain osakkeenomistaja-arvon maksimointi ja laajempi yhteiskuntavastuu, Erkki Tuomioja sanoi.

– Elämme maailmassa jossa kapitalismin linnakkeissakin, viimeksi Financial Timesissa, on otettu selvästi kantaa, että kapitalismi, tämä pelkkään osakkeenomistajien arvon kasvattamiseen tähtäävä järjestelmä, on tullut tiensä päähän.

Tuomiojan mukaan kapitalismi ”tuottaa erittäin suurta epätasa-arvoisuutta, se toimii tehottomasti”.

– Ja onneksi on sellaista omistusta joka ottaa huomioon muitakin arvoja, esimerkiksi juuri työntekijöiden hyvinvoinnin, ympäristön ja niin edelleen. Minusta on hyvä asia, että meillä on omistusta, jossa viime kädessä eduskunnan mielipiteiden kautta otetaan huomioon muitakin asioita kuin mitä nykyinen osakeyhtiölaki sanoo.

Tuomiojan mielestä on hyvä, että anonyymin ”hallitsemattoman” kansainvälisen omistajuuden vastapainoksi on paikallista ja kansallista yritystoimintaa.

– Nyt kun luovut jostain omistuksesta, et tiedä puolen vuoden päästä kuka sitä omistaa. Meillä on kiinalais- ja venäläisomistus sellaista, joka herättää näitä kysymyksiä, Tuomioja kuvaili.

– Tämä on yksi peruste sille, että näistä ei kannata luopua.

Erkki Tuomiojan mukaan peruskysymys on ”onko tällä hetkellä mitään järkeä myydä minkäänlaista omaisuutta”.

– Jos valtio luopuu satoja miljoonia tuottavasta omaisuudesta rahoittaakseen investointeja, niin siinähän ei ole mitään järkeä. Sen vuoksi minusta kannattaisi unohtaa tällä hetkellä kaikki tällaiset myyntisuunnitelmat ja mieluummin ottaa sitä lainaa jos on tarvis.

Haastateltavilta kysyttiin, mitä Postille pitäisi tehdä. Tuomiojan mukaan yksityistämis- ja kirjeenkantovelvoitteen huutokauppamalli ”toimii yhtä hyvin kuin se, että aikanaan huutokaupattiin, kuka ottaa vanhuksen tai vaivaisen hoidettavakseen halvimmalla”.