Erkki Tuomioja: Euroopassa varauduttava jännitteiden jatkumiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan sodan uhkaa pitää yrittää torjua neuvottelemalla.

SDP:n ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa pitäneen Erkki Tuomiojan mukaan Euroopassa on varauduttava vielä pitkään jännitteiden ja vastakkainasettelujen jatkumiseen sekä pakotteiden käyttöön.

– Olemme joutuneet varautumaan siihen, että jännittyneessä kansainvälisessä tilanteessa sodankäynti myös Euroopassa voi laajentua, Erkki Tuomioja sanoi.

Tuomiojan mukaan eduskunta on vahvistanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset ulko- ja turvallisuuspoliittisessa sekä puolustusselonteossa, ja ne ovat kestäviä nykytilanteessa.

– Avoin keskustelu linjauksista on aina tervetullutta, mutta on myös tärkeää, että me emme keskustelussa synnytä emmekä lietso sellaisia sisäisiä vastakkaisuuksia, joita voidaan ulkoa käyttää heikentämään asemaamme, Tuomioja sanoi.

Tuomiojan mukaan Suomella on oikeus ja velvollisuus turvata kansalliset etunsa, mutta niitä ei pidä tavoitella muiden maiden kustannuksella.

– Koko ihmiskuntaa koskeviin joukkotuhoaseiden, ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteisiin vastaaminen edellyttää mahdollisimman laajaa yhteistyötä, johon kaikkien maiden on osallistuttava.

Kansanedustajan mukaan vastakkainasettelujen kärjistyessä pitää yrittää neuvottelemalla purkaa jännitteitä ja torjua sodan uhkaa.

– Sotilaallisen konfliktin estäminen on yhtä paljon Venäjän ja venäläisten kuin Ukrainan ja ukrainalaisten etu, vaikka kaikki eivät sitä halua ymmärtää, Tuomioja sanoi.

Tälle polulle palaaminen ei kuitenkaan ole Tuomiojan mukaan helppoa eikä nopeaa nyt nähdyn voimankäytön jälkeen.

– On varauduttava jännitteiden ja vastakkainasettelujen jatkumiseen sekä pakotteiden käyttöön vielä pitkään.