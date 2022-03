Erityislähettiläs hylkäsi Kremlin – ilmestyi Turkkiin

Venäjältä lähtenyt presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen neuvonantaja Anatoli Tsubais on nähty Turkin Istanbulissa nostamassa rahaa automaatista, kertoo uutissivusto Kommersant viitaten julkaisemaansa kuvaan.

Tsubaisin kerrotaan eronneen kestävän kehityksen lähettilään tehtävästään.

Hän on korkea-arvoisin Kremlin jättänyt virkamies sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa 24. helmikuuta.

Tsubais on yksi Putinin pitkäaikaisimmista neuvonantajista, jota on pidetty yhtenä Venäjän 1990-luvun talousuudistusten pääsuunnittelijoista.

Tsubais johti 1990-luvulla valtionyhtiöiden yksityistämistä Venäjällä. Hän on johtanut myös Venäjän valtiollisia suuryrityksiä ennen kuin Putin nimitti hänet kestävän kehityksen lähettilääksi.

Kreml vahvisti keskiviikkona Tsubaisin eron.

Kommersant claims Anatoly Chubais is in Istanbul, as seen here getting cash out an ATM pic.twitter.com/EXEgV4P0XQ

— max seddon (@maxseddon) March 23, 2022