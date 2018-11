”Erittäin vaarallinen ilmiö” – syntyvyyden lasku yllätti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n Ilkka Oksalan mukaan taloustilanne ei selitä syöksyviä syntyvyyslukuja.

Tilastokeskuksen mukaan syntyvyys on laskenut Suomessa jo EU:n keskiarvon alapuolelle. Äidiksi tulemisen ikä on noussut viime vuosina lähes 29 vuoteen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksala toteaa Suomen joutuneen selkeän valinnan eteen: työllisyysastetta tulee saada hilattua nopeasti ylöspäin, tai palvelut ja tulonsiirrot joudutaan alentamaan eteläeurooppalaiselle tasolle.

– Tämä on erittäin vaarallinen ilmiö, sillä syntyvyys on lähtenyt rajusti alas muutamassa vuodessa. Taloustilanne ei selitä ilmiötä kokonaan, ja syntyvyys on sukeltanut kasvusta huolimatta. Nyt tarvitaan päätöksentekokykyä politiikassa ja työmarkkinoilla, Oksala sanoi EK:n seminaarissa Hyvinkäällä.

– Palveluiden rahoittamiseen osallistuvan työssäkäyvän väestön osuus pitää nostaa samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa. Muuten tilanne on täysin mahdoton.

Ennen 1990-luvun lamaa Suomen työllisyysaste nousi 75 prosenttiin, osittain idänkaupan ansiosta. Kilpailukyvytön ja työvoimavaltainen teollisuus katosi Neuvostoliiton romahduksen myötä.

– Väestökehitys ei enää suosi Suomea. Työikäisen väestön osuus oli pitkään valtavan suuri, jolloin päätettiin lisätä palveluita, julkisia menoja ja tulonsiirtoja. Silloin oli kasvava porukka rahoittamassa palveluita, nyt tilanne on toisenlainen.

Työllisyyttä tukevilla uudistuksilla on kiire

Oksalan mukaan seuraavan hallituksen tulisi toteuttaa työllisyyttä edistävä sosiaaliturvauudistus. Myös koulutus vaatii huomiota, sillä liian moni valmistuu peruskoulusta ilman riittäviä taitoja tai putoaa kokonaan järjestelmän ulkopuolelle.

– Syrjäytymiseen puuttuminen on perusteltua myös valtiontalouden näkökulmasta, sillä yhden syrjäytyneen henkilön on laskettu aiheuttavan noin 300 000 euron kulut menetettyjen verotulojen ja esimerkiksi mielenterveyspalvelujen kautta.

EK on esittänyt myös maksuttoman esiopetuksen laajentamista 5-vuotiaille.

– Emme olisi ainoa maa, sillä myös Ranskassa toimitaan samalla tavoin. Esiopetusta on perusteltu maahanmuuttajalasten integroimisella ja syrjäytymisen ehkäisyllä, ja maassa on pohdittu sen ulottamista jo 4-vuotiaille.

Varhaisen puuttumisen lisäksi valtion pitäisi uskaltaa patistella kuntia oikeaan suuntaan.

– Kuntapäättäjät osaavat hoitaa keskiluokan asiat, mutta syrjäytymisen ehkäisy vaatii tuekseen uusia erityistoimia, Ilkka Oksala sanoi.