”Erittäin suuri riski” – Pekingissä kymmeniä uusia koronatapauksia

Uutta orastavaa koronavirusepidemiaa yritetään kuumeisesti saada kuriin Kiinan pääkaupunki Pekingissä. Maanantaina kerrottiin, että Xinfadin tukkutorilta lähteneeseen ryppääseen on kytketty päivässä 36 uutta tartuntaa. Yhteensä uusia tartuntoja on jäljitetty torille jo 79.

Asiasta uutisoivan South China Morning Postin mukaan koronatoimista tammikuusta lähtien vastannut Kiinan varapääministeri Sun Chunlan on ilmoittanut, että uuteen ryöpsähdykseen vastataan päättäväisesti. Hänen mukaansa riski epidemian laajenemisesta on kuitenkin ”erittäin korkea”.

Tähän mennessä joitakin torille jäljitettyjä tartuntoja on havaittu myös Hebein ja Liaoningin maakunissa.

Uusi tartuntarypäs on merkinnyt paluuta koviin sulkutoimiin. Pekingissä ei ole ennen tätä havaittu niin sanottua yhteisötartuntaa 55 päivään.

Nyt torilla viimeisen kahden viikon aikana käyneitä on kehotettu pysymään kotona ja alueen lähistön asuinalueet on pantu käytännössä kiinni.

Orastava epidemia pyritään saamaan kuriin kovalla testaamisella. Tähän mennessä yli 6 000 torin työntekijää ja suuret määrät asiakkaita ja lähialueen asukkaita on testattu. SCMP:n mukaan testeissä ei ole löydetty uusia tapauksia.

Beijing outbreak grows to nearly 100 cases in biggest test for China since outbreak in Wuhan.

Vice premier warns risk of virus spreading is “very high”https://t.co/WMMrQaDdXa #COVID19 @QuickTake

— Tom Mackenzie (@TomMackenzieTV) June 15, 2020