”Erinomainen” – Juhana Vartiainen kehuu HS:n tikkaremmin ekonomistia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mansikanpoimijoita löytyisi, jos siitä voisi maksaa 5000 euroa kuukaudessa.

Kokoomuksen kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas Juhana Vartiainen kehuu Helsingin Sanomien Torstin tikkaremmi -palstaa. Palstan tikkaremmissä on ekonomisti vastannut lukijakysymykseen taloudesta.

– Torstin tikkaremmissä on selvästikin erinomainen ekonomisti, joka vastaa otsikon kysymykseen!, Juhana Vartiainen twiittaa.

Vartiainen viittaa palstan osaan Miksi Suomessa on työvoimapula ja samaan aikaan paljon työttömiä?.

HS:n Torstin mukaan työpaikka on työnantajan ja työntekijän sopimus, josta molemmat kokevat hyötyvänsä. Työnantajaa kiinnostaa palkattavan työpanos ja mahdolliset riskit. Työntekijä haluaa työn mukavuudessa ja rahassa mitattuna mielellään korvauksen eli palkan.

– Sopimus voi kuitenkin jäädä syntymättä monista syistä. Jos työntekijän pitäisi muuttaa toiselle paikkakunnalle päästäkseen töihin, hänen olisi koettava tarjotusta työstä saatava hyöty niin mittavaksi, että kannattaisi etsiä uusi asunto, maksaa kenties enemmän vuokraa ja etsiä uusia ystäviä. Eiköhän jokainen muuttaisi vaikka mihin, jos palkka olisi kymmenen miljoonaa.

– Toinen este on se, ettei tieto työmahdollisuudesta saavuta työntekijää eikä tieto sopivasta työntekijästä työnantajaa. Kolmas syy on poliittisin: verot ja tulonsiirrot. Käytännössä siis se, kuinka paljon palkasta jää käteen, kuinka inhottavaa on olla työtön ja täyttääkö mahdollinen sopimus TES:n vaatimukset.

Tikkaremmin ekonomistilta löytyy vastaus siihenkin, miksi Suomessa on kaikesta huolimatta työvoimapula. Hänen mukaan keskeinen sana on ”preferenssi” eli onko ihmisen kannattavaa mennä töihin.

– Suomessa on totuttu niin korkeaan hyvinvointiin, että ihmiset kokevat voivansa mieluummin tehdä kevyempää ja paremmin palkattua työtä kuin mennä mansikkatilalle tarjottuun hintaan ja kehnoihin olosuhteisiin. Siksi Suomeen tuodaan ihmisiä, joille kotimaahan jääminen on huonompi vaihtoehto kuin halpatyö Suomessa.

Ekonomistin mukaan suomalaisiakin löytyisi mansikanpoimijoiksi, jos siitä maksettaisiin viisi tuhatta euroa kuussa. Samalla hän huomauttaa, että viljely olisi silloin tuskin kannattavaa.

