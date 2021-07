”Erikoista, miten vihreät haastavat metsäteollisuutta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Metsäkeskusteluun perätään tietoa pohjoismaisesta metsänhoidosta.

Keskustelu metsien ja puun käytöstä kiihtyy. EU:n komission odotetaan julkistavan ensi viikolla esityksensä kestävästä metsätaloudesta, jonka on kerrottu sisältävän luonnon monimuotoisuutta erityisesti huomioivan linjan. Suomessa pelätään, että linjaus vastaa keskieurooppalaista ajattelua ja on vieras metsäiselle Suomelle ja sen teollisuudelle. Hallituksen linja on asiassa epäselvä.

Tänään EU:n komissio kertoo esityksestään päästöjen vähentämiseksi 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Suomi- Areenan puheenjohtajatentissä vihreiden Maria Ohisalo oli valmis hyväksymään EU-tasoiset ohjeet metsänhoidolle, koska ne kuuluvat ilmastonmuutosta estävään politiikkaan.

EU:n parlamentin metsästrategian pääneuvottelijana toiminut Petri Sarvamaa perää metsäkeskusteluun huudon sijaan järkeä. Hänen mukaansa Suomen on kyettävä vaikuttamaan EU-tasolla tavalla, joka sitoo yhteen talouden intressit ja kestävän metsänhoidon.

– Pelkkä äläkkä kotimaassa ei riitä – on vaikutettava EU-tasolla. Yksi keino tässä on antaa näkyvyyttä pohjoismaiselle metsäosaamiselle mediassa, Sarvamaa kirjoittaa Twitterissä viitaten Euractiv-medialle antamaansa haastatteluun.

Entinen SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner puolestaan ihmetteee vihreiden ajattelua.

– Erikoista, miten vihreät nyt haastavat suomalaista metsäteollisuutta. Metsäteollisuus kun on osaamisellaan enemmän osa ratkaisua kuin osa ongelmaa, Jungner kirjoittaa Twitterissä viitaten metsäteollisuuden tuotekehitykseen ja siihen, miten ala sitoo ja siirtää hiiltä.

