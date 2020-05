Erikoislääkäri: Koronatestit ilmaiseksi – ”pitäisi olla selvää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteiskunnan avaaminen syksyyn mennessä on mahdollista järkevällä exit-strategialla.

Vasta-ainetestejä tulisi tehdä maksutta jokaisella terveysasemalla, toteaa espoolainen erikoislääkäri Maria Juusela Mediuutisten mielipidekirjoituksessa.

– Suomalaisia tulisi nyt testata kymmenkertaisesti siihen verrattuna, mitä nyt on tehty. Olemme testauksen toteuttamisessa jääneet jälkeen, Juusela kirjoittaa.

– Yhteiskunnan ja koko tulevaisuutemme kannalta on järjetöntä, että emme vielä tässäkään vaiheessa loppukevättä tiedä, onko Suomessa tauti pyyhkäissyt todellakin vain alle kolme prosenttia väestöstä, löytyykö vasta-aineita ja koronan sairastaneita enemmän, ja kuinka paljon.

Hän korostaa, että tällä prosenttiluvulla Suomessa pitäisi olla 165 500 koronainfektion sairastanutta, kun samaan aikaan viranomaiset kertovat, että todennettuja koronatautitapauksia on 5 962 (7.5.).

– Suomessa on nyt enemmän koronaa kuin oli ennen poikkeustoimiin ryhtymistä. Tautitapaukset lisääntyvät edelleen päivittäin keskimäärin sadalla uudella koronatartunnalla, ja Helsingissä tautitiheys on lähes sama kuin Tukholmassa.

Juuselan mukaan tautitapausten jäljittäminen onnistuu vain, jos on joku, mitä lähteä seuraamaan. Tähän asti tehty jäljitys on käytännössä lähtenyt liikkeelle sairaalahoitoon päätyneistä vahvistetuista koronatartunnoista.

– Käytännössä exit by testing -strategia tarkoittaa, että toukokuussa sellaiset henkilöt hakeutuvat vasta-ainetesteihin, jotka ovat alkuvuoden aikana oman tai läheisensä muistikuvan tai aikaisemman sairauskäyntimerkinnän mukaan sairastaneet koronaan sopivia oireita.

Mikäli vasta-ainetesti on negatiivinen, ja potilas on terve ja oireeton, jatkotoimenpiteitä ei tarvita. Jos vasta-ainetestin tulos on positiivinen, lääkärin tulee myös arvioida testatulla henkilöllä akuutin tai pitkittyneen koronainfektion mahdollisuus, ja määrätä tarvittaessa lisä-PRC-testi ja kirjata jatkosuunnitelma.

– On täysin oletettavaa, että joku oireeton kantaja löytyy läheltä tai kaukaa tätä todettua vasta-ainepositiivista henkilöä. Näin aikaisemmin tunnistamattomat tartuntaketjut saadaan kiinni. Toiminta on rationaalista ja tukee vahvasti myös riskiryhmien suojaamista siihen asti, että rokote saadaan.

– Pitäisi olla selvää, että koronatestaus olisi ilmainen jokaiselle suomalaiselle. Walk or drive in –mittapisteitä tulisikin olla jokaisessa terveydenhuollon toimipisteessä.

Juuselan mukaan muut maailmanlaajuisesti käytössä olevat epidemian leviämistä estävät toimet, kuten hyvä hygienia, etäisyyden huomioiminen, oireisten testaaminen ja suojamaskien käyttö julkisilla paikoilla ja hoivatyössä säilyvät kivijalkana epidemian hallinnassa.

– On täysin tavoiteltavaa, että näillä keinoilla yhteiskunnan toimintojen avaaminen on syksyyn mennessä mahdollista.