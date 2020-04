Erikoiskauppa romahtanut hälyttävälle tasolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päätöksiä suorasta tuesta yrityksille tarvitaan pian.

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM vaativat hallitukselta nopeasti tietoa siitä, millaisiin suoriin tukiin valtio on valmis erikoiskaupan konkurssiaallon välttämiseksi.

Myös vuokranantajilta odotetaan laajempaa yhteiskuntavastuuta ja selkeitä tukitoimia. Monissa erikoiskaupan yrityksissä tilanne on hälyttävä, sillä myynti on romahtanut 80–90 prosenttia vain muutaman viikon aikana.

Erikoiskaupan tilanteesta viestivien yhteydenottojen määrä on räjähtänyt kasvuun niin Kaupan liitossa kuin PAMissa parin viime viikon aikana. Lomautusten määrä kasvaa hurjaa vauhtia, eikä alan uskota säästyvän konkursseilta tai suurelta joukolta työttömiä.

Kaupan liitto ja PAM vaativatkin nyt hallitukselta nopeita päätöksiä kaikista mahdollisista tukikeinoista, joilla erikoiskauppaa voidaan auttaa selviämään koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan yli.

– Nyt ratkaistaan monen suomalaisen erikoiskaupan yrityksen tulevaisuus. Hallitukselta edellytetään nopeasti tietoa siitä, millaisiin suoriin tukiin valtio on valmis erikoiskaupan konkurssiaallon välttämiseksi, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen (sd.) mukaan erikoiskaupan työtekijöiden hätä on valtava.

– Hallitukselta tarvitaan tilannetta rauhoittavia päätöksiä pian – vain siten voidaan varmistaa työpaikkojen säilyminen myös pandemian jälkeiseen aikaan.

Vaikka Kaupan liitto ja PAM saivatkin ripeästi sovittua työehtosopimuksen poikkeusmääräyksistä, erikoiskaupalle jäi silti merkittäviä juoksevia kuluja. Vuokra ja muut kiinteät kulut eivät hävinneet, ja kauppakeskuksissa liikkeitä on pidettävä auki, vaikka asiakkaita ei ole.

– On välttämätöntä on, että suoria tukia voidaan myöntää myös vuokrakustannusten kompensoimiseksi, koska lainoitus ja lisävelkaantuminen eivät varsinkaan pk-yritysten kohdalla käytännössä tule kyseeseen. Myös vuokranantajien on kannettava yhteiskunnallinen vastuunsa erikoiskaupan selviämisestä ja osallistuttava kriisin kustannusten jakamiseen, liitot vaativat.

Liitot peräävät päättäjille myös ymmärrystä erikoiskaupan merkityksestä niin Suomen työllisyyden kuin taloudenkin näkökulmasta.

Peräti 62 prosenttia Suomen noin 18 000 vähittäiskaupan yrityksestä on tavaratalo- ja erikoiskauppoja. Henkilötyövuosina mitattuna erikois- ja tavaratalokauppa työllistää 45 prosenttia vähittäiskaupan työllisistä ja maksaa 47 prosenttia alan palkkasummasta. Päivittäistavarakaupan osuus vähittäiskaupan henkilötyövuosista on 44 prosenttia ja palkkasummasta 42 prosenttia.