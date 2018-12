Erikoisjoukoilla operaatio Strasbourgissa

Aseistautuneet poliisit etsivät Neudorfin kaupunginosasta tiistaina terroritekoon syyllistynyttä miestä.

Poliisilla on käynnissä uutistoimistojen mukaan operaatio Neudorfin kaupunginosassa Strasbourgissa. Paikalla kerrotaan Ylen mukaan olevan myös Ranskan poliisin erikoisjoukko Raid.

Tiistain terroriteosta epäilty on Strasbourgissa syntynyt 29-vuotias mies. Ampumisessa kuoli kolme ihmistä ja lisäksi yksi haavoittuneista on julistettu aivokuolleeksi. Haavoittuneita on 12, joista osa on loukkaantunut vakavasti.

Myös ampujan kerrotaan haavoittuneen poliisin luodista käteen. Hän pakeni ampumisten jälkeen keskustasta taksilla, jonka hän käski ajaa Neudorfin kaupunginosaan.

Mies on moninkertainen rikollinen, josta on BBC:n mukaan tullut vankilassa radikaali islamisti.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner on kertonut parlamentille, että asemiestä on etsimässä 720 poliisia ja turvallisuusjoukkojen jäsentä.

Myös Saksan viranomaiset etsivät miestä, sillä hänen pelätään paenneen Strasbourgin lähellä sijaitsevan rajan yli Saksan puolelle.