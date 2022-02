Erikoinen sananvaihto eduskunnassa, edustaja pyysi anteeksi

Keskustan Esko Kiviranta arveli saaneensa väärän mielikuvan.

Eduskunnassa käydyssä valtiopäivien avajaiskeskustelussa keskustan Esko Kiviranta totesi puheenvuorossaan, että ”ei voinut välttyä vaikutelmalta, että edustaja (Timo) Heinonen heitti täällä keskustelun alussa välihuudoissaan hieman pilkallisia kommentteja maataloudesta”.

– Ei maatalouden asioista huolehtimisessa ole mitään hävettävää. Kysymys on vakavasta asiasta, oman ruoantuotantomme tulevaisuudesta, Esko Kiviranta sanoi.

– Juuri näin!, SDP:n ryhmästä huudettiin väliin.

– Suomen maatalous on kriisissä. Olen ehdottanut parlamentaarisen, kaikki hallinnonalat huomioon ottavan komitean perustamista. Viimeksi tällainen on ollut noin 35 vuotta sitten maatalouden asioita pohtimassa, Kiviranta jatkoi.

Vastauspuheenvuoron saanut kokoomuksen Timo Heinonen totesi, että ”on vähän surullista, edustaja Kiviranta, lähteä heittelemään tuollaisia kommentteja täällä”.

– Me toimme ihan aiheellisesti esille maatalouden vaikean tilanteen. Keskustalla on tällä hetkellä vahtivuoro meidän ruoantuotannon ja maatalouden osalta, ja me olimme huolissamme siitä, että teidän ryhmäpuheenvuorossanne yksi pieni lause oli varattu ruoantuotannolle ja maataloudelle. Meidän maataloutemme, edustaja Kiviranta, on historiallisen suuressa kriisissä, Timo Heinonen sanoi.

– Luetteko te maatalouteen liittyviä artikkeleita lainkaan? Seuraatteko te, mitä siellä kentällä tapahtuu? Te tulette tänne ja puhutte toisten suuhun sanoja, joita täällä ei ole sanottu. Teillä on tällä hetkellä valta laittaa maatalousasiat kuntoon eikä syytellä muita. Suomalaiset maatalousyrittäjät, maanviljelijät, odottavat, Kiviranta ja keskusta, teiltä tekoja eivätkä tyhjänpäiväisiä puheita, Heinonen jatkoi.

Esko Kiviranta vastasi, että ”en pelkästään lue maataloutta koskevia artikkeleita, vaan olen niitä kirjoittanut yli 20 vuotta erittäin paljon”.

– Kysymys on vakavasta asiasta. Jos sain väärän mielikuvan näistä välihuudoista, niin pyydän anteeksi, Esko Kiviranta totesi.

– Saatte, Timo Heinonen huusi väliin.

– Minusta näin vakavalla asialla ei kannattaisi heitellä huulta, ja minusta meidän kaikkien pitäisi löytää yhteinen ajattelu maatalouden kriisin helpottamisesta. Tilanne on todella vakava, ja se olisi kaikkien syytä tässä salissa ymmärtää, Kiviranta jatkoi.

– Juuri näin, Heinonen totesi.

Hieman epäselväksi jäi, mitä keskustan edustaja alun perin piti pilkallisena. Keskustan ryhmäjohtaja Juha Pylväksen ryhmäpuheen kohdassa ”ihmiset odottavat keskittymistä oikeisiin ongelmiin, perusasioihin: turvallisuuteen, terveyteen, talouteen, työhön ja toimeentuloon, sosiaaliseen ja alueelliseen tasa-arvoon” Timo Heinonen oli huutanut ”miten maatalouteen?”.