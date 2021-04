Erikoinen koe: Korona tartutetaan tahallaan koehenkilöille

Oxfordin yliopiston tutkijaryhmä on aloittamassa kokeen, johon osallistuvat vapaaehtoiset altistetaan tahallisesti koronavirukselle.

Tarkoituksena on päästä selville siitä, kuinka vahva immuniteetti vaaditaan uuden infektion estämiseksi. Tämänhetkisen käsityksen mukaan koronan sairastamisen pitäisi antaa riittävä suoja ainakin puoleksi vuodeksi.

Tarkemman vasta-ainemäärän selvittämisestä olisi merkittävää hyötyä esimerkiksi uusien rokotteiden suunnittelussa ja niiden kehitystyön nopeuttamisessa.

Tutkimukseen on kutsuttu 18–30-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat aiemmin toipuneet koronavirusinfektiosta. Heille maksetaan lähes 6 000 euroa altistuksesta, joka tehdään valvotuissa olosuhteissa. Osallistujat ovat infektion jälkeen ainakin 17 päivää karanteenissa, minkä lisäksi heidän terveyttään seurataan vuoden ajan.

Vastaavia tutkimusmenetelmiä on käytetty tutkimusta johtavan professori Helen McShanen mukaan myös esimerkiksi malarian, koleran ja influenssan hoitomuotojen tutkimuksessa.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mikä on pienin mahdollinen virusmäärä infektion aiheuttamiseksi.

– Seuraamme immuunivastetta useassa eri vaiheessa, jotta voimme ymmärtää kehon reaktiota virukseen nykyistä paremmin, McShane toteaa tiedotteessa.

🎬 | Human challenge trial launched to study immune response to #COVID19.

Though the virus has now been active for a year, the trial aims to find out what happens when people who have already had COVID-19 are infected for a second time.

Prof Helen McShane explains more ⬇️ pic.twitter.com/YbrjsXZLsh

— University of Oxford (@UniofOxford) April 19, 2021