Erikoinen ilmoitus: USA:ssa myydään ydinasesiiloa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinteistönvälittäjän mukaan entisellä Atlas F -ohjussiilolla on paljon potentiaalia muun muassa majoituskohteeksi.

Amerikkalainen kiinteistöyhtiö on julkaissut ilmoituksen myynnissä olevasta, noin 4,5 hehtaarin kokoisesta kiinteistöstä Kansasin osavaltiossa.

Kyseessä ei ole aivan tavallinen kohde, sillä tontilla sijaitsee käytöstä poistettu SM-65F Atlas -ohjussiilo. Mannertenvälinen ohjustyyppi oli käytössä vuosina 1961–1966.

Hintapyyntö on 380 000 dollaria eli noin 334 000 euroa.

– Maanalainen kompleksi suunniteltiin kestämään ydinaseisku, ja siihen sisältyy vesi-, sähkö- ja viemärijärjestelmät, myynti-ilmoituksessa todetaan.

Rakennuksessa on yhteensä 640 neliötä, josta noin 110 neliömetriä on kahdessa ylimmässä kerroksessa. Näihin kerroksiin oli sijoitettu laukaisukeskus ja miehistön majoitustilat.

Itse ohjussiilo on 52 metrin syvyydessä. Tontilla on lisäksi erillinen ulkorakennus, jonka yhteydessä on toimisto- tai varastohuoneeksi soveltuva tila.

Välittäjän mukaan kohteella on ”paljon potentiaalia” erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten kodiksi, erillisiksi asunnoiksi tai bed and breakfast -majoitukseen.

– Jos haluat jotain ainutlaatuista, joka tarjoaa myös turvallisuutta, niin tämä kiinteistö sopii sinulle, Hirsch Real Estate -yhtiön välittäjä John Dautel kirjoittaa.