Erikoinen ilmiö: Suomessa nyt 35 asteen lämpötilaerot

Saaristossa on plussaa, mutta Utsjoella yli 33 astetta pakkasta.

Lauhan ilmamassan saapuminen on nostanut lämpötiloja nopeasti Suomen etelä- ja länsiosissa. Ilmatieteen laitos ennustaa sään jatkuvan talvisen kylmänä Lapissa, jossa pakkasta on yli 30 astetta.

Tuuli on samalla voimistumassa, ja lumisateet yleistyvät lähivuorokauden aikana lännestä alkaen.

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi toteaa lämpötilaeron nousseen suureksi eri puolilla maata.

– Tällä hetkellä on hurja 35 asteen lämpötilaero pohjoisen ja etelän välillä. Maan eteläpuoliskolla pakkanen on jo heikentynyt, saaristossa on jo plussaakin, Kerttu Kotakorpi tviittaa.

– Huomenna lauhtuu pohjoisessakin, mutta nyt vielä pakkasta on 20–30 astetta. Utsjoella 33,3 astetta.

Forecan mukaan sää on kylmenemässä uudelleen viikon loppupuolella. Uudenvuodenaaton ja uudenvuodenpäivän ennusteet ovat vielä epävarmoja.

– Riippuu ajoituksesta, mihin kohtaan loppuviikkoa ja uudenvuoden juhlintaa kylmänpurkaus ehtii tulla. Uudenvuoden tienoilla ollaan siis lauhan ja kylmän virtauksen käännöspisteessä. Jos kylmänpurkaus pääsee vaikuttamaan uudenvuoden ympäristön sateisiin, niin sateet muuttuvat jälleen koko maassa lumeksi, meteorologi Jenna Salminen sanoo.

