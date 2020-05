Erikoinen illuusio – näetkö tässä kasvot?

Psykologian professori Akiyoshi Kitaoka on herättänyt vuosien varrella huomiota julkaisemillaan optisilla illuusioilla.

Japanin Kiotossa sijaitsevassa Ritsumeikanin yliopistossa opettava Kitaoka esittelee Twitterissä kuvaa, joka näyttää aluksi koostuvan vain mustavalkoisista kenoviivoista.

– Tähän kuvaan on sisällytetty kasvoni. Kun kuva on epäselvä, eli sitä katsotaan esimerkiksi kaukaa tai ilman laseja, kasvoni erottuvat, Akiyoshi Kitaoka kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että niin sanottu ”extinction illusion” käy ilmi myös matkapuhelinta kääntäessä tai katsoessa kuvan ”läpi”. Yksinkertainen illuusio rakentuu 90-prosenttisesti mustavalkoisesta kuvasta ja 10-prosenttisesti professorin värillisestä kasvokuvasta.

Illuusiota on käytetty vuosien varrella myös tuotepakkauksissa ja esimerkiksi taiteilija Shigeo Fukudan teoksissa.

My face is embedded in this image. When it is blurred, e.g. seen from a distant or without a pair of glasses, my face is discernible. I have learned by myself how to make this type of illusion, but I do not know whom I should cite for this effect. Does anyone have information? pic.twitter.com/BFMi1HYyAB

— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) May 3, 2020