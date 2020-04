Erikoinen havainto koronasta: Oireita voi ilmaantua jalkoihin

Potilaiden varpaisiin ilmaantuva tulehdus voi olla Covid-19:n varhainen oire.

Espanjalaislääkärit ovat kertoneet uudesta koronavirukseen liittyvästä oireesta.

Joidenkin potilaiden jaloista on löytynyt vesi- ja tuhkarokkoa muistuttavia punoittavia paukamia. Tulehtuneet kohdat ilmaantuvat yleensä varpaisiin ja parantuvat itsestään ilman arpikudosjäämiä.

Podologeja edustavan järjestön mukaan oireita on havaittu pääasiassa nuorilla koronaviruspotilailla Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa.

– Oiretta on yhä useammalla Covid-19-potilaalla, erityisesti lapsilla ja nuorilla. Jalkaoireita on löydetty kuitenkin myös joiltain aikuisilta, järjestö toteaa the New York Postin mukaan.

Aihetta koskevaa tutkimusaineistoa on toistaiseksi saatavilla vain niukasti.

– Emme voi tietenkään puhua tieteellisestä näytöstä havaintojen lyhyen aikajakson vuoksi, lääkärit toteavat.

Internationaal Federation of Podologists -järjestö julkaisi hiljattain raportin, jossa vastaavia oireita oli havaittu 13-vuotiaalta pojalta. Paukaman arveltiin johtuvan hämähäkinpuremasta, kunnes potilaalla havaittiin myöhemmin muita koronaviruksen oireita.

Potilaan siskolla ja äidillä oli koronavirukseen viittaavaa kuumetta, yskää ja hengitysvaikeuksia kuusi päivää pojan jalkaoireiden ilmaantumisen jälkeen.

Lääkärit kehottavat tarkkailemaan jatkossa myös potilaiden jalkoja varhaisten koronavirusoireiden havaitsemiseksi.