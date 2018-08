Turkin presidentti: Heillä on dollarinsa, meillä on jumalamme

Hallitseva AKP-puolue kokoontuu puoluekokoukseen, jonka tunnuslauseena on ”yksi valtio, yksi päämäärä”.

Turkin presidentti Recep Tyyip Erdogan vakuuttaa, ettei maa ole romahtamassa maan valuutan mukana, kertoo Hurriyet Daily News. Turkin liiran arvo on laskenut voimakkaasti dollariin nähden Yhdysvaltojen tuplattua Turkille asettamansa teräs- ja alumiinitullit.

”Älkää huolehtiko, he eivät saa meitä romahtamaan. Jos heillä on dollarinsa, meillä on jumalamme. Me kävelemme yhdessä tulevaisuutta kohti määrätietoisin askelin”, Erdogan kertoi tuhansille kannattajilleen AKP:n puoluekokouspaikalla Ankarassa.

Puoluekokouksen, jonka mottona on ”yksi valtio, yksi päämäärä”, odotetaan tekevän henkilövaihdoksia ja sääntömuutoksia liittyen maan presidenttijärjestelmän muutoksiin. Erdoganin aseman uskotaan vahvistuvan.

”Jos jumala suo, tulemme antamaan ensimmäisen kerran uudessa järjestelmässä kokoontuvasta puoluekokouksesta maailmalle erilaisen viestin”, Erdogan sanoi.

Turkin toimet valuuttansa vakauttamiseksi eivät ole vakuuttaneet asiantuntijoita. Joidenkin mukaan Turkin talousvaikeudet saattavat johtaa jopa maailmanlaajuiseen rahoitusmarkkinakriisiin.