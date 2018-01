EPP:n ryhmäjohtaja: Eurooppa tarvitsee ratkaisun maahanmuuton tilanteeseen

Euroopan parlamentin suurinta ryhmää, keskusta-oikeistolaista EPP:tä johtava Manfred Weber sanoo katuvansa lausuntoaan, jossa hän arvioi Euroopan tarvitsevan ”lopullisen ratkaisun” pakolaistilanteeseen. Asiasta kertoo Politico.

Saksalaisen Weberin radio-ohjelmassa antama lausunto keräsi kritiikkiä, koska Weberin katsottiin käyttäneen termiä ”lopullinen ratkaisu” (finale lösung), jonka voi yhdistää natsi-Saksan juutalaisvainoihin. Osa kriitikoista syytti jopa Weberin käyttäneen termiä tahallaan.

Weber twiittasi tänään pyytävänsä sanavalintaansa anteeksi. Hänen mukaansa syytökset, jonka mukaan Weberin tarkoituksena oli nimenomaan viitata natsi-Saksan juutalaisvainoihin, ovat valheellisia ja esittävät hänen persoonansa sekä näkemyksensä täysin virheellisesti.

Weberin mukaan Euroopan kuitenkin täytyy vuonna 2018 löytää vastaus maahanmuuttotilanteeseen.

– Meidän eurooppalaisten täytyy tarojota turvaa ihmisille, jotka sitä tarvitsevat, ja samalla pysäyttää laiton maahanmuutto.

My choice of words yesterday was wrong and I regret it. But accusing me of intending any further associations is dishonest and completely mischaracterises my personal view and position. 1/2

This is where I remain on the issue: We need in 2018 a European answer to the migration challenge. We Europeans must offer further protection for people in need and at the same time stop illegal migration. #migrationEU 2/2

— Manfred Weber (@ManfredWeber) January 6, 2018