EPP:n asema vahvistuu EU-vaaleissa

Euroopan parlamentin tuore paikkaennuste lupaa aiempaa parempaa tulosta keskustaoikeistolaiselle EPP-ryhmittymälle toukokuun EU-vaaleissa.

Kantar Public -tutkimusyhtiön arvion mukaan EPP olisi saamassa uuteen parlamenttiin 188 paikkaa aiemmin ennustetun 181 paikan sijaan.

Sosialistien ja demokraattien ryhmän (S&D) paikkamäärä vähenisi noin viidenneksellä 142 europarlamentaarikkoon. Vihreiden ryhmän arvioidaan menettävän yhden nykyisistä 52 paikasta.

Sekä konservatiivien että sosialistien kannatus on noussut viimeisen kuukauden aikana. Liberaalien ALDE-ryhmän paikkaennustetta on puolestaan viilattu tasaisesti alaspäin viime vuoden marraskuun jälkeen.

Laskelma pohjautuu jäsenvaltioissa kevään aikana toteutettuihin mielipidemittauksiin.

