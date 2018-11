EPP:n kongressilla tasainen äänestys eurobondeista

Euroopan kansanpuolue EPP:n Helsingin kongressissa käsiteltiin keskiviikkona illansuussa puolueen julkilausumia, ohjelmia ja hätäkannanottoja.

A Europe for All: Prosperous and Fair -kannanotossa äänestettiin useasta kohdasta. Saksan CDU halusi kohtaan ”kansallisella tasolla tehdyt päätökset tarvitsevat vastuun ottoa kansallisella tasolla” lisättäväksi lauseet ”Tätä on noudatettava erityisesti kansallisten velkojen kohdalla. Hylkäämme eurobondien liikkeellelaskun”.

Eurobondit ovat ehdotettuja euromaiden yhteisiä lainoja. Kokous hyväksyi lisäysehdotuksen äänin 188-160.

EPP:n päätöslauselmassa Ukrainasta, Georgiasta ja Moldovasta todetaan, että puolue ”ei koskaan tunnusta Krimin laitonta liittämistä Venäjään”.

Kokouksessa hyväksyttiin neljä ohjelmaa: Turvallinen Eurooppa, Eurooppa kaikille: Vauras ja reilu, Kestävä Eurooppa ja Eurooppa joka puolustaa arvojamme ja intressejämme maailmassa. Päätöslauselma tehtiin myös ”luottavaisen ja vauraan keskiluokan palauttamisesta”.

