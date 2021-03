EPP varoittaa: EU luopumassa tärkeästä periaatteestaan

Euroopan parlamentin keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä on huolissaan julkisen velkaantumisen kasvusta.

– Olemme nähneet EU:n julkisen velan tason nousevan parin viime kuukauden aikana. Euroopan komission ja valtiovarainministerien on aika laatia vakuuttava strategia siitä, miten hana suljetaan ilman elpymisen tukahduttamista, toteaa EPP-ryhmän talousasioista vastaava meppi Markus Ferber tiedotteessa.

Euroryhmä kokoontui eilen maanantaina, ja EU-maiden valtiovarainministerit kokoontuvat tiistaina videoneuvotteluun. Valtiovarainministerit keskustelevat tiistain kokouksessa muun muassa ajankohtaisesta taloustilanteesta, finanssipolitiikan ohjauksesta tämän kevään aikana ja jäsenmaiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien painotuksista.

– Komission äskettäinen ei-inspiroiva ehdotus tarkoittaa pelkästään nykyisen tilanteen jatkumista. Näyttää siltä, että euron vakauden turvaamisesta oletetusti vastaava komissaari Paolo Gentiloni tyytyy vakaus- ja kasvusopimuksen perustan asteittaiseen poistamiseen, Ferber sanoo

Euroopan komissio arvioi maaliskuun alussa, että budjettisääntöjen höllennyksiä jatketaan vielä ensi vuonna. EU otti viime vuonna koronakriisin iskettyä käyttöön vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen, joka mahdollisti jäsenmaille poikkeamisen julkisen talouden vaatimuksista.

Vakaus- ja kasvusopimuksella valvotaan normaalisti jäsenvaltioiden rahan käyttöä. Julkisen talouden alijäämä saa olla korkeintaan kolme prosenttia ja julkisen talouden velka 60 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Jos Gentiloni saa tahtonsa läpi, vakaus- ja kasvusopimusta ei todennäköisesti koskaan oteta takaisin käyttöön. Pandemia näyttää olevan täydellinen tekosyy kaikille niille, jotka haluavat joka tapauksessa päästä eroon EU:n fiskaalisäännöistä, Ferber toteaa.

– Meidän on keskusteltava rehellisesti siitä, miltä paluu uuteen normaaliin voi näyttää. Voimme keskustella vakaus- ja kasvusopimuksen uudistamisesta sekä sen keskeisten mittareiden ja kynnysarvojen riittävyydestä. Mutta yhteisvaluutan vakauden on oltava kaikkien finanssipoliittisten uudistusten keskiössä. Valitettavasti komissaari Gentilonin suurimpana huolenaiheena näyttää olevan vapauksien lisääminen oikeudelliseen kehykseen, jossa on jo nyt enemmän poikkeuksia kuin sääntöjä, Ferber sanoo.

