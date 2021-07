EPP: Valko-Venäjä toimii kuin ihmiskauppias

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aljaksandr Lukašenka käy hybridisotaa EU:ta vastaan, sanoo Manfred Weber.

EU-parlamentin keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä katsoo, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka toimii kuin ihmiskauppias. Liettuaan on saapunut lyhyessä ajassa suuri määrä siirtolaisia, ja maa on julistanut alueelleen hätätilan. EPP katsoo, että Lukašenkan tarkoitus on yksinomaan tuottaa vahinkoa EU-maa Liettualle.

– Kun Lukašenka lähettää satoja laittomia siirtolaisia EU:n ulkorajalle, hän toimii kuin oppikirjaesimerkki ihmiskauppiaasta. Hän todistaa jälleen, ettei hänen kyynisyydellään ole mitään rajaa, sanoo EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber.

EPP arvioi, että Lukašenka on käynnistänyt erityisen siirtolaisoperaation. Siinä Valko-Venäjä antaa maahanmuuttajien nousta Bagdadissa ja Istanbulissa turistin statuksella kaupallisten yhtiöiden lentokoneisiin. Nämä koneet lentävät Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin, josta Valko-Venäjän viranomaiset kuljettavat siirtolaiset pohjoiseen Liettuan-vastaiselle rajalle.

EPP:n mukaan kyse hybridisodasta EU:ta vastaan.

– Tämä on Lukašenkan kosto siitä, että Liettua tukee Valko-Venäjän kansaa, joka taistelee vapautensa ja demokratian puolesta.

EPP vaatii, että EU lähettää Kremliin ”selvän viestin”, jossa todetaan, että jos Venäjä tukee Lukašenkan hallintoa, se tukee samalla tämän kansainvälisiä rikoksia.

