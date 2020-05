EPP: Länsi-Balkan ei saa joutua Venäjän disinformaatioansaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU on käynnistämässä liittymisneuvotteluja Länsi-Balkanin maiden kanssa.

– COVID-19-pandemian geopoliittisia seurauksia ei pidä unohtaa. Länsi-Balkan ei saa joutua Venäjän disinformaatioansaan. Alueella on parempi tulevaisuus EU:n kanssa, sanoi keskustaoikeiston EPP-ryhmän ulkoasioiden tiedottaja, saksalainen europarlamentaarikko Michael Gahler ennen tänään pidettävää EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokousta.

– Eurooppalaisten on muutettava tämä kriisi mahdollisuudeksi ja lievennettävä pandemian vaikutuksia yhdessä, Gahler jatkoi.

EU aikoo auttaa Länsi-Balkania 3,3 miljardilla eurolla koronaviruksen taltuttamiseksi.

– Näinä haastavina aikoina on erittäin tärkeää, että olemme koko Länsi-Balkanin tukena. Solidaarisuus on nyt avainasemassa. Alueen rahoituspaketti, joka käsittelee COVID-19-taudinpurkausta ja sen seurauksia, jonka laajentumiskomissaari Olivér Várhelyi ilmoitti, on ehdottomasti myönteistä, sanoo romanialainen europarlamentaarikko Kinga Gál. Hän neuvotteli Länsi-Balkania koskevan Euroopan parlamentin mietinnön EPP-ryhmän puolesta.

Tänään EU-johtajat vahvistavat myös suunnitelman aloittaa jäsenyysneuvottelut.

– On erittäin tärkeää vahvistaa näiden maiden EU-laajentumisnäkymiä. Päätös aloittaa liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa ovat askel oikeaan suuntaan, Gál toteaa.

– On aika yhtenäisyydelle. EU:n virallisten liittymisneuvottelujen aloitus ei ole vähempää kuin elämäntapamme ja vaikutusvaltamme puolustamista maailmassa, Gahler sanoo.