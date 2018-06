EPP kiistää: Italian Liigan kanssa ei neuvotella

Euroopan kansanpuolue (EPP) kiistää jyrkästi Italian mediassa esiintyneet tiedot, joiden mukaan ryhmittymä suunnittelisi neuvotteluja euroskeptisen ja maahanmuuttovastaisen Liiga-puolueen kanssa.

Milanolaisen Corriere della Sera -lehden mukaan EPP olisi käynyt asiasta sisäistä keskustelua parlamenttiryhmän puheenjohtaja Manfred Weberin johdolla. Italian sisäministeri Matteo Salvinin johtama Liiga kuuluu tällä hetkellä EU-kriittiseen ENF-europarlamentiryhmään.

– EPP:n ja Liigan välillä ei ole meneillään neuvotteluja. Tämä artikkeli ei ole totuudenmukainen. Luotamme Italiassa Eurooppa-myönteisiin puolueisiin, jotka ovat jo osa EPP:tä, puoluejohtaja Joseph Daul toteaa.

Daulin mukaan asiasta ei aiota keskustella EPP:n torstaina pidettävässä kokouksessa. Myös Manfred Weber kiisti artikkelin tiedot.

Pohjoisen liittona aiemmin tunnettu puolue on ajanut laajempaa itsehallintoa tai jopa itsenäisyyttä muuta maata vauraammalle Pohjois-Italialle. Salvinin johdolla puolue on siirtynyt viime vuosina lähemmäs muita eurooppalaisia oikeistopopulisteja.

I strongly deny that there are any ongoing discussions or negotiations with @LegaSalvini and their membership will not be discussed at the #EPPSummit.

— Joseph Daul (@JosephDaul) June 27, 2018