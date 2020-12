EPP kaavailee Viktor Orbánin liittolaisen erottamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-parlamentin keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä pohtii tänään, pitäisikö unkarilainen Tamás Deutsch erottaa ryhmästä. Erottamista vaatii 14 delegaatiota, joita on ryhmässä yhteensä 27 eli yksi jokaisesta jäsenmaasta. Suomalaispuolueista EPP:hen kuuluvat kokoomus ja kristilliset.

Suomen delegaatio kannattaa Deutschin erottamista. Sen sijaan suurimpien maiden, kuten Saksan, Ranskan ja Italian ryhmät eivät kannata. Deutsch edustaa Fidesz-puoluetta, jonka puheenjohtajana kotimaassaan toimii Unkarin pääministeri Viktor Orbán.

Delegaatioiden 27 puheenjohtajaa pohtivat ensin omassa kokouksessaan, käsitelläänkö asia nyt vai lykätäänkö sitä. Se tekee esityksen EPP:n 187-jäseniselle ryhmälle, joka kokoontuu puheenjohtajien jälkeen tänä iltana.

Deutsch vertasi viime kuussa unkarilaisella tv-kanavalla EPP-ryhmän puheenjohtajaa Manfred Weberiä Gestapoon ja kommunismin ajan Unkarin salaiseen poliisiin Avoon. Saksalainen Weber oli ensin puhunut oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ja todennut, että jos ”ei ole mitään salattavaa, ei ole mitään syytä pelätä”. Deutsch sanoi, että Gestapo ja Avo käyttivät samaa fraasia kuin Weber.

Osa EPP:n jäsenistä vaati tämän jälkeen Deutschin erottamista ryhmästä.

Deutsch lähetti eilen tiistaina sähköpostitse anteeksipyynnön EPP:n jäsenille.

– Tein virheen ja olen pahoillani. Vedän takaisin epäonnistuneen vertauksen, hän kirjoitti.

Erottaminen edellyttää, että kaksi kolmasosaa koko ryhmästä äänestää sen puolesta. Eräs EU-parlamentissa työskentelevä virkamies ennustaa, että äänestämiseen saakka ei edes päästä, vaan EPP-ryhmä päättää lykätä asian käsittelyä.

Saksalaisetkaan mepit eivät kannata erottamista, vaikka Deutsch arvosteli Weberiä mitä arveluttavimmalla tavalla, vertaamalla saksalaista natsiin. Suomalaisvirkamiehen mukaan saksalaisten pitkämielisyyteen voi olla useita syitä.

Ensinnäkin he saattavat ajatella, että on parempi pitää hankalat fidesz-läiset EPP:n sisällä kuin päästää heidät ulkopuolelle. Deutschin erottamisesta todennäköisesti seuraisi, että muutkin 12 Fidesziä edustavaa meppiä eroavat EPP:stä. Se pienentäisi EPP-ryhmää.

Toiseksi EU-parlamentin ryhmä on saattanut saada Saksasta emopuolueiltaan ohjeet, että Fidesz täytyy pitää mukana. EPP:hen kuuluvat Saksasta kristillisdemokraattiset CDU ja CSU. CDU:ta edustaa Saksan liittokansleri Angela Merkel, joka viime viikolla sai neuvoteltua sopimuksen Orbánin kanssa EU-budjetista ja EU-elvytyspaketista, eikä hän kaipaa uutta kiistaa unkarilaisten kanssa. Merkelin kompromississa todetaan, että EU-maiden pitää sitoutua oikeusvaltioperiaatteeseen, jos ne aikovat saada EU-tukia. Unkari sai yhdessä Puolan kanssa lykättyä päätöksen voimaantuloa.

Fideszin jäsenyys EPP:ssä on ollut tähänkin saakka jäädytettynä jo melkein kaksi vuotta. Se ei saa osallistua puoluekokouksiin, ei äänestää, eikä asettaa ehdokkaita ryhmän tehtäviin. Syynä on se, että EPP:n enemmistön mielestä Fidesz ei sitoudu eurooppalaisiin arvoihin eikä oikeusvaltioperiaatteeseen. Kokoomus on vaatinut Fideszin erottamista kokonaan.

Suomalaisvirkamiehen mielestä Deutschin tapaus näyttää noudattavan tuttua kaavaa: unkarilaiset tuottavat hankaluuksia EPP:lle, heitä uhataan erottamisella, he pyytävät anteeksi luvaten muuttaa toimintaansa ja erottamisuhkaukset perutaan. Pian sama sykli alkaa taas alusta, hän harmittelee.

Unkari herätti tiistaina kansainvälistä huomiota, kun maan parlamentti hyväksyi lain, joka kieltää samaa sukupuolta olevilta pareilta adoption. Samalla yksinäisten ihmisten tekemät adoptiot muuttuivat vaikeammiksi.