EPP hyväksyi uudet säännöt – Fidesz jättää ryhmän

Euroopan parlamentin keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä on hyväksynyt uudet säännöt selvällä enemmistöllä.

Unkarin pääministeri, kansalliskonservatiivisen oikeistopuolue Fideszin puheenjohtaja Viktor Orbán ilmoitti EPP-ryhmän puheenjohtajalle Manfred Weberille lähettämässään kirjeessä, että Fidesz jättää ryhmän välittömästi.

– Emme anna vaientaa meppejämme emmekä rajoittaa heidän oikeuttaan edustaa äänestäjiämme, Fideszin varapuheenjohtaja Katalin Novák kirjoittaa Twitterissä.

Kokoomuksen puheenjohtajan ja EPP:n varapuheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Fidesz lähti, koska puolue ei voinut hyväksyä sääntömuutosta, joka olisi sallinut erottamisen.

Fidesz olisi voitu sulkea myös keskeisten vastuupaikkojen ulkopuolelle.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen kertoo olevansa tyytyväinen Fideszin ratkaisuun.

– Tämä on ollut kokoomuksen pitkäaikainen tavoite ja olen tyytyväinen, että se nyt toteutuu, Henna Virkkunen kirjoittaa Twitterissä.

Virkkusen poliittinen avustajan Juho Mäki-Lohiluoma kertoo, että Orpo kasasi EPP:n varapuheenjohtajana vielä eilen kirjeen, jolla oli todennäköisesti vaikutusta äänestystulokseen.

Sääntömuutos hyväksyttiin äänin 148 puolesta, 28 vastaan ja 4 tyhjää.

Fidesz has left the EPP Group, because they could not accept the new rules allowing for suspension. Standing up for the rule of law and persistent work towards change is always worth it. Here is proof. #EPP #RuleofLaw

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) March 3, 2021