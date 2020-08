Epidemiologi TE:lle: Tässä on vaaran paikka

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen haluaisi Suomeen kansallisen maskisuosituksen ja varoittaa huolimattomuudesta.

Talouselämän haastattelema Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioklinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen pitää maskisuosituksen antamista hyödyllisenä ja pitää tekaistuna selitystä, jonka mukaan ihmiset eivät osaisi Suomessa käyttää maskia oikein.

– On hyötyä. Siksihän meilläkin on kirurgiset suu-nenäsuojaimet terveydenhuollossa, jotta emme saa tartuntaa tai tartuta muita, Ruotsalainen toteaa.

– Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut maskeja ja käyttänyt arviossaan 80 tieteellistä tutkimusta. Myös perustelu osaamattomuudesta on keinotekoinen. Ihmiset oppivat käyttämään maskia kun he saavat ohjeistusta.

Ruotsalaisen pelkää epidemian hillitsemisen eteen tehdyn työn valuvan hukkaan, jos varovaisuutta ei enää noudateta. Hänen mukaansa toinen aalto on mahdollinen, mutta estettävissä oikealla toiminnalla.

– Ihmiset eivät enää ole yhtä varovaisia. Meillä on edelleen kaikki välineet toisen aallon estämisen, mutta jos niitä ei käytetä, on hyvin todennäköistä, että se tulee, kun katsotaan Euroopan tilannetta nyt, Ruotsalainen toteaa.

Ruotsalaisen mukaan tartuntamäärien kasvun hillitsemisessä vastuu jakautuu sekä viranomaisille että kansalaisille. Hän toivoo ihmisten muistavan varovaisuuden liikkuessaan muiden parissa myös syksyllä ja pitää tartuntoja jäljittävän puhelinsovelluksen käyttämistä tärkeänä.

Viranomaiset taas voivat hänen mukaansa tahollaan ehkäistä tartuntoja ja pysäyttää tartuntaketjujen etenemisen.