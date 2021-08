Epidemiologi kävi 15 rokotetun maskittomissa bileissä – 11 tartuntaa

Huippuyliopiston tutkijan mukaan tällaiset tapaukset jäävät huomaamatta.

Yhdysvaltain arvostetun Johns Hopkinsin yliopiston epidemiologian ja kirurgian apulaisprofessori Allan Massie kertoo Baltimore Sun -lehden mielipidekirjoituksessaan varoittavan tarinan omasta koronatartunnastaan.

Molemmat koronavirusrokotteet talvella saanut tutkija osallistui neljäntoista niin ikään rokotetun ystävänsä kanssa juhliin yksityisasunnossa. Tuloksena juhlista oli yllättäen yksitoista koronavirustartuntaa. Hän kuvaili aiemmin Twitterissä tautinsa olevan epämiellyttävä, mutta hallittavissa.

Rokotteen tiedetään suojaavan lähes täysin vakavalta sairastumiselta tai kuolemalta. Tällaisia lievempiä ”läpäisytartuntoja” kuitenkin tapahtuu väistämättä, koska rokotteen teho ei ole sataprosenttinen.

– Paikallisten terveysviranomaisten ja CDC:n [Yhdysvaltain tartuntatautiviranomainen] tulisi kerätä ja raportoida kattavasti läpäisytartunnoista, kuten tällaisista, joka osui minun ja ystävieni kohdalle, Massie toteaa Twitterissä.

Hänen mukaansa juhlissa seurattiin CDC:n ohjeita. Niitä tulisikin tutkijan mukaan päivittää.

– Vaikka olisitkin rokotettu, käytä ystävällisesti maskia kodin ulkopuolella, Massie toteaa.

Massie kertoo kirjoituksessaan CDC:n keräävän tietoa vain sairaalahoitoa vaativista tai kuolemaan johtavista läpäisytartunnoista.

– Nämä ovat onneksi harvinaisia, mutta tämä tarkoittaa, että meidän kokemamme kaltaiset ryppäät jäävät tutkan alapuolelle. Kuka tahansa meistä voi tartuttaa muita – mukaan lukien rokotettuja. Ei ole selvillä sairastuiko porukkamme jonkin erityisen tarttuvan variantin vuoksi, rokotteen tehon hiipumisen takia tai jostakin muusta syystä. Emme saa koskaan tietää tätä ilman hyvää dataa, Massie kirjoittaa.

Rokotteita tutkija kiittää niiden ”valtavasta hyödystä”..

– Odotan kärsiväni lievemmästä tautimuodosta, koska olen saanut rokotteen. COVID-19 ei kuitenkaan ole ohi, edes rokotetuille, ja meidän on kehityttävä kehittyvän pandemian mukana.

Otsikoihin nousevia läpäisytartuntoja on käytetty rokotevastaisissa piireissä esimerkkeinä rokotteiden tehottomuudessa. Lukujen valossa tällaisissa argumenteissa on kuitenkin kyse tilastoharhasta.

Asiaa on selvittänyt esimerkiksi lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuuti.

– Selitys on tilastollinen, kognitiivinen harha nimeltä Base Rate Bias tai Base Rate Fallacy, Knuuti totesi hiljattain Turun Sanomien blogissaan.

Käytännössä kyse on siitä, että kun rokotettujen osuus väestössä kasvaa, rokotettujen sairastuneiden suhteellinen osuus kasvaa myös, vaikka rokotuksen teho olisi edelleen hyvä.

Esimerkiksi Yhdysvaltain CDC:n data osoittaa, että rokotteet ovat suojanneet 99,99 prosenttisesti sairaalahoitoa vaativilta tai kuolemaan johtavilta läpäisytartunnoilta.

Helsingin Sanomien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSista saamien tietojen mukaan Koronavirus on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vain noin 0,04 prosentilla kaikkiaan 260 000 ihmisestä, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta. Tällaisia ”läpäisytartuntoja” on siis ollut tähän mennessä satakunta. 1,1 miljoonasta ensimmäisen annoksen saaneesta tartunta on todettu noin 2 000 ihmisellä, eli heistäkin vain noin 0,2 prosentilla.

